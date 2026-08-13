Lionel Messi volvió a ponerse los chimpunes este miércoles, apenas unos días después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El capitán del Inter Miami fue suplente y disputó el segundo tiempo en la derrota por 3-2 ante León de México, resultado que dejó eliminado al conjunto estadounidense de la Leagues Cup.

Sin embargo, una de las imágenes que rápidamente se volvió viral tuvo como protagonista al defensor colombiano Jhohan Romaña. El zaguero de León, quien llegó al cuadro mexicano procedente de San Lorenzo, bloqueó un remate de Messi y, segundos después, se acercó al argentino para darle un emotivo y fuerte abrazo.

La escena no pasó desapercibida para León, que utilizó el momento en sus redes sociales para dedicarle un mensaje al futbolista argentino. “Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño”, publicó el club mexicano junto a la fotografía del encuentro entre ambos jugadores.

El cariño sincero se siente. ❤️‍🩹



(vía Leagues Cup) pic.twitter.com/gqMBMuIwk4 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 13, 2026

Romaña, de 27 años, ya había mostrado su admiración por Messi durante el partido. El colombiano volvió a cruzarse con el capitán del Inter Miami y, tras bloquear otro de sus disparos, se acercó inmediatamente para saludarlo y abrazarlo. El gesto reflejó el respeto que genera el astro argentino incluso entre sus rivales.

La reaparición de Messi se produjo pocos días después de despedir a su padre en un íntimo velatorio en Rosario. El argentino regresó a Estados Unidos junto a su familia y rápidamente se puso a disposición del Inter Miami, aunque su equipo no pudo evitar la eliminación de la Leagues Cup.

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