¡Todos queríamos ser Romaña! El abrazo viral del colombiano a Messi que da la vuelta al mundo. (Foto: Getty Images)
¡Todos queríamos ser Romaña! El abrazo viral del colombiano a Messi que da la vuelta al mundo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a ponerse los chimpunes este miércoles, apenas unos días después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El capitán del Inter Miami fue suplente y disputó el segundo tiempo en la derrota por 3-2 ante León de México, resultado que dejó eliminado al conjunto estadounidense de la Leagues Cup.

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