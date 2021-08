Conforme a los criterios de Saber más

La salida de Lionel Messi de Barcelona fue una daga directo al corazón del hincha culé. Esa salida que nadie podía imaginar se dio. El máximo ídolo blaugrana de este siglo se despidió y ya tiene nuevo equipo: el PSG. La no renovación del argentino no solo dejó tristezas también, dejó en evidencia el gran problema que padece uno de los clubes más importantes en el mundo. Tan grave es lo que pasa el Barza que sus nuevos refuerzos aun no son inscritos y no podrían jugar en la primera fecha de LaLiga.

“El nuevo contrato con Messi va bien. Va bien, pero no está hecho todavía. Tenemos que seguir trabajando. Desde la presidencia estamos trabajando en una propuesta que dentro de las posibilidades del club pueda agradar al jugador. Estamos haciendo todo lo posible para que Messi continúe en el club”, decía muy convincente Joan Laporta a mitad del mes de mayo.

Para julio, cuando Lionel Messi ganó la Copa América, el presidente del Barcelona volvió a hablar sobre la renovación de su máxima figura y volvió a decir que todo marchaba bien. Los hinchas tenían miedo que la ‘Pulga’ no renueve por problemas con los directivos, pero al final el problema fue otro.





Barcelona, uno de los clubes más dominantes de los últimos años, padece de una fuerte crisis económica. Dicen los que siguen el día a día del cuadro catalán que es una de las peores de su historia. En el cuadro español no hay plata. Por eso decidieron dar marcha atrás en la firma del nuevo contrato con Lionel Messi.

“Estaba convencido de que iba a seguir acá. Era lo que queríamos mi familia y yo. Pasé toda mi vida acá, llegué con 13 años y me voy con mi mujer y con mis tres hijos catalanes argentinos. No sé si lo hizo el club, pero yo tengo claro que hice todo lo posible para quedarme. Estaba todo arreglado. Me bajé el sueldo un 50%. Lo que dijeron después de que me pedían el 30% más de rebaja es mentira”, contó Messi sobre su salida de Barcelona.

Messi jugará por dos temporadas en el PSG tras 21 años en Barcelona. (Getty Images).

Acto seguido Joan Laporta también se pronunció sobre el porqué de la no renovación de Lionel Messi cuando, supuestamente, todo estaba bien encaminado. El presidente del Barcelona dio como respuesta que el club pasaba por un grave problema financiero y que la renovación del ‘10’ iba a dejarlos peor.

“Cuando hemos conocido a fondo la situación del club, no queríamos poner más en riesgo a la institución. La entidad está por encima de Messi, de jugadores, de entrenadores y de presidentes”, agregó Laporta.

Este gran problema económico, según el presidente del cuadro catalán, se debe a la “gestión calamitosa” de Josep Maria Bartomeu. Durante este mandato, que terminó con su renuncia, se excedió la masa salarial hasta unos límites imposibles de asumir. Esto generó que la firma del nuevo contrato de Messi quede sin efecto.

La última despedida de Messi del Barcelona.

El problema continúa

Listo. Se fue Lionel Messi del Barcelona. Entonces, todos pensaban que el club español volvería a estar en azul; sin embargo, no es así. La crisis de los culés es peor de lo que uno puede imaginar porque a pesar de dejar ir al jugador más caro del plante, siguen por encima de lo que pide el fair play financiero.

Esta medida, implementada por la UEFA, consisten en controlar los gastos de los clubes, para que los mismos no puedan gastar más dinero del que tienen como ingresos. De esta manera no terminen endeudándose realizando fichajes o rompiendo el mercado.

En el fair play financiero también se dejan en claro que la masa salarial de un club no debe superar al 70% de sus ingresos, algo que el Barcelona se encuentra incumpliendo incluso con la salida de Lionel Messi.

El argentino hizo todo lo posible para quedarse en Barcelona. Es más, aceptó una rebaja de la mitad de sueldo. Messi ganaba cerca de 70 millones e iba a pasar a percibir casi 35 millones de euros. Pero ni así se podía quedar porque el conjunto culé tiene una deuda de 1.173 millones de euros.

La salida del ‘10’ no ha solucionado todas las angustias financieras de Barcelona. Y esto se debe a que la masa salarial sigue sobre pasando el fair play financiero. Los números de los culés siguen en rojo y por eso no pueden inscribir a ninguno de sus refuerzos.

Ninguno de sus cuatro fichajes, tienen en visto bueno de la UEFA para que jueguen en LaLiga. Solo podrán jugar con los futbolistas que estuvieron la temporada pasada. Esto quiere decir que Memphis Depay, Emerson Royal, Eric García ni el Sergio Agüero podrán ser inscritos hasta que se solucione este problema económico.

Soccer Football - Joan Gamper Cup - FC Barcelona v Juventus - Estadi Johan Cruyff, Barcelona, Spain - August 8, 2021 Barcelona's Memphis Depay celebrates scoring their first goal REUTERS/Albert Gea

En una supuesta renovación de Lionel Messi la masa salarial de Barcelona representaba el 110% de ingresos. Con su salida solo ha reducido esta cifra hasta el 95%. Esto quiere decir que el club catalán tiene que buscar otras salidas. Una de ellas es que los jugadores decidan bajarse el suelo. Por ejemplo, Piqué aseguró que está dispuesto a hacerlo.

Pero la solución más inmediata es que comiencen a vender. Barcelona tiene una lista larga de jugadores transferibles. Está obligado a desprenderse de los futbolistas con mayor salario o transferir a otros con suelo más bajo. El barza tiene hasta el 31 de agosto, fecha en que se cierra el libro de pases, para solucionar este problema. Mientras tanto, sus fichajes tendrán que esperar para debutar.

