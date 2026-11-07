Lionel Messi cambió por unos minutos la pelota por los guantes de boxeo, aunque finalmente prefirió quedarse como espectador. El capitán del Inter Miami recibió una visita especial en el entrenamiento del equipo estadounidense: Marcos ‘Chino’ Maidana, excampeón mundial de boxeo argentino, quien protagonizó una divertida escena junto al rosarino y Rodrigo De Paul. Entre bromas, regalos y movimientos sobre el improvisado cuadrilátero, el mediocampista terminó siendo el protagonista.

Maidana llegó al complejo deportivo de Las Garzas con dos pares de guantes como obsequio: unos blancos para De Paul y otros rojos para Messi. El exfutbolista de Racing no dudó en colocarse los suyos y aceptó realizar algunos movimientos junto al santafesino. La situación se volvió todavía más divertida cuando el volante simuló lanzarle algunos golpes al excampeón mundial, quien respondió exagerando sus reacciones para provocar las risas de los presentes.

Mientras tanto, Messi siguió atentamente la demostración entre carcajadas. Maidana también lo invitó a ponerse los guantes y probar suerte, pero el campeón del mundo prefirió no aceptar el desafío. Con una sonrisa y un gesto, dejó claro que esta vez no tenía intención de subirse al ring. La escena quedó registrada en videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

🥊🤣 "NAAAA, DEJÁ", la divertida respuesta de Leo Messi a la propueta de tirar unos golpes🥊 El Chino Maidana le dio guantes a Rodri De Paul y al 10 🥊🥊 🎥 chinomaidana_promociones https://t.co/BzUaUSCwaL — Diario Olé (@DiarioOle) November 7, 2026

El encuentro también tuvo un intercambio de recuerdos. Además de los guantes, Maidana recibió una camiseta de la selección argentina autografiada por los futbolistas. En la reunión también estuvo presente Cristian ‘Kily’ González, entrenador argentino que forma parte del cuerpo técnico de Inter Miami. La visita permitió compartir un momento distendido entre figuras del deporte argentino que coincidieron esta vez en Miami.

La visita del ‘Chino’ se produjo en la previa del partido de Inter Miami ante Charlotte FC, por la última fecha de la fase regular de la MLS 2026. El equipo de Messi y De Paul ya aseguró su clasificación a la siguiente instancia y buscará cerrar esta etapa con un buen resultado. Por ahora, el único que se animó a intercambiar golpes con un excampeón mundial fue De Paul. Messi, en cambio, prefirió disfrutar del espectáculo desde afuera.

*******

SOBRE EL AUTOR