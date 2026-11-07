Resumen

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El excampeón mundial visitó el entrenamiento de Inter Miami y llevó guantes para Messi y De Paul.
El excampeón mundial visitó el entrenamiento de Inter Miami y llevó guantes para Messi y De Paul.
Por Marco Quilca León

Lionel Messi cambió por unos minutos la pelota por los guantes de boxeo, aunque finalmente prefirió quedarse como espectador. El capitán del Inter Miami recibió una visita especial en el entrenamiento del equipo estadounidense: Marcos ‘Chino’ Maidana, excampeón mundial de boxeo argentino, quien protagonizó una divertida escena junto al rosarino y Rodrigo De Paul. Entre bromas, regalos y movimientos sobre el improvisado cuadrilátero, el mediocampista terminó siendo el protagonista.

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