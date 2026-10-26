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Lionel Messi hizo reír a todos durante la inauguración de la Messi Cup | VIDEO. (Foto: Captura de pantalla)
Lionel Messi hizo reír a todos durante la inauguración de la Messi Cup | VIDEO. (Foto: Captura de pantalla)
Por Marco Quilca León

Lionel Messi protagonizó un divertido momento durante la ceremonia inaugural de la Messi Cup, el torneo juvenil que lleva su nombre y que reúne a las categorías Sub 16 de 16 clubes de Europa y América. El argentino tomó el micrófono para dar la bienvenida a los participantes, pero terminó provocando las risas de los asistentes con una ocurrencia espontánea.

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