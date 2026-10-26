Lionel Messi protagonizó un divertido momento durante la ceremonia inaugural de la Messi Cup, el torneo juvenil que lleva su nombre y que reúne a las categorías Sub 16 de 16 clubes de Europa y América. El argentino tomó el micrófono para dar la bienvenida a los participantes, pero terminó provocando las risas de los asistentes con una ocurrencia espontánea.

Leo aprovechó la ocasión para dejar un mensaje a los jóvenes y resaltar la importancia de disfrutar de la competencia más allá de los resultados. “Disfruten del torneo, más allá del resultado: competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y diferentes culturas”, expresó el campeón del mundo en 2022, quien también deseó que los jugadores se llevaran recuerdos inolvidables del certamen.

Sin embargo, al terminar su intervención, Messi se dio cuenta de que había olvidado un detalle: el traductor que lo acompañaba debía transmitir sus palabras en inglés. “Perdón, me olvidé que vas a traducir, la hice re larga, ¿no?”, dijo entre risas, en una frase que desató carcajadas entre los presentes. El intercambio quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención en redes sociales.

"ME OLVIDÉ QUE TENÉS QUE TRADUCIR, LA HICE RE LARGA, ¿NO?" El IMPERDIBLE momento de Leo Messi en la ceremonia inaugural de la #MessiCup.¡TIPAZO! 📺 Mirá TODA la 🏆 #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/8E0pWnHSMu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

El intérprete tampoco se quedó atrás y respondió con otra ocurrencia: “Sí, pero la vamos a hacer cortito porque tampoco queremos que los chicos se queden bajo la lluvia”. La respuesta terminó de darle un tono distendido a la ceremonia, en la que Messi dejó por un momento su faceta de futbolista para convertirse en anfitrión de los jóvenes participantes.

La Messi Cup disputa su segunda edición y reúne a equipos juveniles de importantes clubes de Europa y América. Tras la ceremonia inaugural, el astro argentino permaneció en el recinto para seguir de cerca los primeros encuentros, acompañado por su amigo Rodrigo De Paul. Así, el inicio del torneo dejó una escena memorable protagonizada por Messi, quien hizo reír a todos con su olvido del traductor.

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