“Ve a la banda derecha y busca el desborde, niño”. De esa primera indicación hasta hoy han pasado 18 años. Fue Henk Ten Cate, entonces asistente de Frank Rijkaard en el Barcelona, el emisor. Fue Lionel Messi, de 17 años, tres meses y 22 días, el receptor. Un 1-0 ante el Espanyol, aquel 14 de octubre de 2004, fue el debut oficial del futbolista que este domingo se coronó campeón del mundo en Qatar.

La discusión parece haber llegado a su fin. En el estadio Lusail, ante Francia, Leo Messi se ha erigido como el mejor futbolista de la época y de todos los tiempos. Casi 20 años al máximo nivel, ganando todos los títulos individuales y colectivos que había, rompiendo récords e instalando marcas. Solo le faltaba el Mundial, el trofeo dorado que Cristiano Ronaldo, su “némesis”, también buscaba con obsesión pero no se le dará.

Con siete goles y tres asistencias (influencia en diez goles de los 16 anotados por Argentina), elegido el mejor del torneo, la Pulga acaba de desterrar cualquier duda. Posiblemente haya cerrado su ciclo mundialista -aunque todos le piden que siga hasta 2026, ya con 39 años- y si es así, lo hizo siendo el que más partidos disputó: 26, uno más que el alemán Lothar Matthäus.

“Se hizo desear, pero acá llegó. Sufrimos un montón y lo conseguimos. No vemos la hora de estar en Argentina para ver qué va a ser eso. Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. Ahora a disfrutar”, declaró tras ganar la Copa del Mundo. Ahora están rumbo a Argentina para entregarle a su país, en horas de extrema felicidad, el trofeo.

El pequeño que dejó Rosario para subirse a un avión rumbo a Barcelona. El mismo que no dudó en inyectarse ampollas en sus piernas por el tratamiento que necesitaba para crecer. El adulto que empezó a ganarlo todo con el Barza, su club, pero sufría duros goles cuando iba con la selección. El futbolista frustrado que un día decidió retirarse de la selección aunque luego reconsideró su postura. Ese es el Messi que fue caminando hacia lo que es ahora: el rey del mundo.

Messi celebrando con sus compañeros el título del Mundial Qatar 2022. / FIFA

Los 42 títulos de Messi

Lionel Messi logró lo que tanto estaba buscando: ser campeón del mundo. Su gran anhelo. Su sueño máximo. Así, llegó nada menos que a 42 títulos en su exitosa carrera, y se puso a uno de Dani Alves, el más ganador de todos. Cinco fueron con la camiseta de la selección argentina: Mundial Sub 20 del 2005, los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América 2021 ante Brasil y la reciente Finalissima ante Italia y el Mundial Qatar 2022.

Además, conquistó 35 trofeos con el Barcelona en su época más brillante a nivel de clubes y dos más con el París Saint Germain, el club donde está brillando en estos momentos.

Barcelona

10 Ligas (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019)

8 Supercopas de España (2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017)

7 Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021)

4 Champions League (2006, 2009, 2011, 2015)

3 Supercopas de Europa (2010, 2012, 2016)

3 Mundiales de Clubes (2009, 2011, 2015)

Paris Saint-Germain

1 Liga (2022)

Supercopa de Francia (2022)

Messi y sus títulos. (Foto: brfootball)

Selección argentina

Medalla de oro olímpica (2008)

Mundial Sub-20 (2005)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Copa del Mundo (2022)

A nivel individual, Leo Messi es el jugador más galardonado en la historia del fútbol con un total siete Balones de Oro, un FIFA The Best, dos FIFA World Player, seis Botas de Oro, cuatro UEFA Best Player, siete Trofeos Pichichi y un Golden Boy, entre otros trofeos individuales, como el del mejor jugador del Mundial de Qatar 2022.

9 MVP de la Liga

8 Pichichis de la Liga

7 Balones de Oro

6 Botas de Oro

6 Máximo goleador de la Champions

4 Onze d’Or

2 Mejor Jugador de Europa

1 MVP Mundial 2022

1 Premio The Best

1 FIFA World Player

1 Balón de Oro Mundial 2014

1 MVP Copa América 2021

1 FIFA FIFPro

1 Premio Laureus

1 Golden Boy

1 Trofeo Bravo

1,003 games. 793 goals. 7 Ballons d’Or. One World Cup.



Leo Messi's career masterpiece is complete 🐐 pic.twitter.com/NY8AWEGmEP — B/R Football (@brfootball) December 18, 2022

El fútbol antes de Messi

Antes de que Lionel Messi irrumpiera con su larga cabellera y la número ‘19′ en la espalda, el fútbol solía ser más equitativo. Hoy parece ser un monopolio comandado por el ‘10′ argentino.

Leo ha acaparado casi todo, solo le falta ser el máximo goleador en la historia del fútbol (lleva 793, está a 26 de Cristiano Ronaldo, aunque con 142 partidos menos) y a nivel de selecciones (está en 98, a 20 de CR7, con 24 partidos menos). En adelante, es el dueño de todas las marcas existentes.

A lo largo de su carrera, Messi logró siete Balones de Oro, algo que nadie pudo y difícilmente vuelva a repetirse. Hasta entonces los más galardonados en este premio eran Michel Platini y Johan Cruyff, ambos con tres. En cuanto a las Botas de Oro, el panorama es igual. Thierry Henry (2004 y 2005) era el que más veces había sido el máximo goleador de las ligas europeas. Llegó el rosarino y lleva seis.

Balón de Oro

antes de Messi Bota de Oro

después de Messi Hubo 42 ganados distintos 7 Balones de Oro de Messi

5 Balones de Oro de Cristiano

1 Balón de Oro de Modric

1 Balón de Oro de Benzema

Con el Barcelona llegó a 672 goles, convirtiéndose así en el máximo goleador en la historia del club. Detrás de él se encuentra el español César Rodríguez, quien anotó 230 veces entre 1942 y 1955. Además, es el máximo anotador en los clásicos españoles con 26 festejos, ocho más que su compatriota Alfredo di Stefáno y Cristiano Ronaldo.

En Qatar también rompió varios récords con su selección. No solo es el máximo goleador con 98 goles, mucho más que los 54 de Batistuta, sino también es el que más presencias tiene, el que más tantos anotó en un Mundial y el que más veces fue capitán. Ha hecho todo.

De hecho, le quitó dos marcas a Pelé: más goles en una misma selección sudamericana y más goles en un mismo club. Ni siquiera O’Rei pudo conservar sus extraordinarios números al lado de quien se posiciona como el mejor de la historia. Con la llegada del rosarino, el fútbol agendó un nuevo sinónimo: Messi.

El fútbol cuando nació Messi El fútbol actual Argentino con más títulos: Di Stefáno Argentino con más títulos: Messi Máx. goleador argentino: Carlos Bianchi Máx. goleador argentino: Messi Máx. goleador argentino en mundiales: Batistuta Máx. goleador argentino en mundiales: Messi Máx. goleador de la selección: Maradona Máx. goleador de la selección: Messi Máx. ganador del Balón de Oro: Platini / Cruyff Máx. ganador del Balón de Oro: Messi Más partidos con Argentina: Passarella Más partidos con Argentina: Messi Máximo goleador del Barcelona: César Rodríguez Máximo goleador del Barcelona: Messi Más goles en un año natural: Gerd Muller Más goles en un año natural: Messi Más goles con una misma selección: Pelé Más goles con una misma selección: Messi Más goles en un mismo club: Pelé Más goles en un mismo club: Messi

Récords

2000-2009 Récords

2010-2022 Más goles: Thierry Henry Más goles: Messi Más asistencias: Juan Román Riquelme Más asistencias: Messi Más goles de tiro libre: Juninho Más goles de tiro libre: Messi Más balones de Oro: diez ganadores distintos Más balones de Oro: Messi Más botas de Oro: Diego Forlán Más botas de Oro: Messi

