El fútbol siempre creyó que las grandes historias eran eternas hasta que llegó el momento de despedirse. Pasó con Pelé, pasó con Maradona y, tarde o temprano, ocurrirá también con Lionel Messi. Argentina ya comenzó a vivir ese adiós y el mundo se prepara para el día en que el ’10′ cuelgue definitivamente los chimpúnes. Entonces quedará un vacío imposible de llenar y una nueva generación tendrá la misión de escribir su propia era.

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No existe un reemplazo para Messi. “No hay ni habrá un heredero para Leo”, declaró el año pasado Lionel Scaloni, el técnico que lo sacó campeón del mundo y dos veces de América, uno de los hombres que más lo conoce. Pero el fútbol siempre encuentra nuevos talentos para continuar una historia que parece imposible de continuar. Y hoy existe una generación que empieza a reclamar ese lugar: Lamine Yamal, Nicolás Paz, Estevao, Gilberto Mora, Lennart Karl, Désiré Doué, Endrick y Yan Diomandé.

Todos jóvenes. Todos con un futuro enorme. Pero uno, inevitablemente, ocupa un lugar distinto.

Argentina's forward #10 Lionel Messi speaks following the international friendly football match between Argentina and Benin at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on October 6, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

Lamine, el niño que Messi sostuvo en sus manos

La historia parece demasiado perfecta para haber sido planeada. En 2007, un joven Messi participó en una sesión fotográfica benéfica junto a UNICEF. Entre las imágenes apareció una que, casi dos décadas después, adquiriría un significado imposible de imaginar: el argentino bañando y sosteniendo a un bebé llamado Lamine Yamal.

Diecinueve años más tarde, aquel bebé se convirtió en la gran estrella de España y se encontró con Messi en la final del Mundial 2026. La imagen posterior, con ambos abrazándose, fue interpretada por muchos como una postal del relevo generacional: el final de una era y el comienzo de otra.

Lamine, con 19 años, es el nombre que más veces aparece cuando se habla del “nuevo Messi”. Zurdo, encarador, capaz de desequilibrar desde la banda derecha y con una naturalidad extraordinaria para jugar los partidos importantes, reúne algunas características que hacen inevitable la comparación.

Pero incluso quienes lo admiran ponen un límite. Luis de la Fuente, entrenador de España, fue contundente: “Lamine tiene que ser Lamine, porque Messi es inigualable”.

Quizá ese sea el desafío más grande del joven español. No convertirse en Messi. Convertirse en Lamine.

Una generación que quiere escribir su propia historia

Detrás de Yamal aparece Nicolás Paz, de 21 años, uno de los futbolistas llamados a asumir mayor protagonismo en la renovación argentina. Su crecimiento representa también una esperanza para la selección que tendrá que aprender a vivir sin su número 10.

Estevao, de 19 años, es otro de los nombres destinados a liderar el futuro. Brasil ha visto nacer innumerables promesas, pero el joven atacante representa una generación que busca devolverle protagonismo mundial a la ‘Canarinha’.

Endrick, con 20 años, pertenece a esa misma camada. Su potencia y capacidad goleadora lo convierten en uno de los atacantes con mayor proyección de Brasil.

En Francia, Désiré Doué, de 21 años, ya dejó de ser solamente una promesa. Su calidad técnica y personalidad lo colocan entre los futbolistas capaces de liderar una generación acostumbrada a competir por todos los títulos.

También están Lennart Karl, de 18 años, una de las grandes apariciones del fútbol alemán; Yan Diomandé, de 19 y fichado recientemente por el Real Marid, y el mexicano Gilberto Mora, quien con apenas 17 años representa uno de los talentos más jóvenes de esta lista.

El fútbol está lleno de promesas que parecían destinadas a conquistar el mundo y se quedaron a mitad del camino. Pero todos comparten algo: pertenecen a la generación que deberá aprender a jugar cuando Messi ya no esté.

Messi no tendrá sucesor, tendrá herederos

Quizá el error sea buscar a un nuevo Messi. Durante dos décadas, el fútbol se acostumbró a mirar al argentino como un fenómeno que aparecía una vez cada varias generaciones. Intentar encontrar una copia sería una condena para cualquier joven.

El futuro probablemente sea diferente. Lamine puede ser el gran rostro de la nueva era. Paz puede convertirse en una pieza fundamental de la Argentina posterior a Messi. Estevao, Endrick y Mora representan otros caminos. Doué ya empieza a construir el suyo. Pero ninguno tendrá que ser Messi.

Lionel Messi consiguió su primer título con Argentina ante el clásico rival: Brasil (Foto: AFP) / CARL DE SOUZA

La foto de 2007, aquella en la que el joven argentino sostenía a un bebé llamado Lamine Yamal, parece hoy una metáfora involuntaria. El niño creció. El fútbol cambió. Y Messi, después de haberlo ganado todo, comenzó a despedirse.

Algún día también llegará el final definitivo. Y los estadios entenderán que ya no habrá otra vez una jugada de Messi.

Ese día, el fútbol seguirá. Porque siempre sigue. Pero quizás durante muchos años continuará buscando, sin éxito, al hombre que hizo que todos los demás parecieran estar jugando un deporte distinto.

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