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Resumen

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Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. (AFP)
Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. (AFP)
Por Marco Quilca León

El fútbol siempre creyó que las grandes historias eran eternas hasta que llegó el momento de despedirse. Pasó con Pelé, pasó con Maradona y, tarde o temprano, ocurrirá también con Lionel Messi. Argentina ya comenzó a vivir ese adiós y el mundo se prepara para el día en que el ’10′ cuelgue definitivamente los chimpúnes. Entonces quedará un vacío imposible de llenar y una nueva generación tendrá la misión de escribir su propia era.

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