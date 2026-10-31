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Resumen

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Inter Miami entregó anillos personalizados con diamantes a sus campeones de 2025. (Foto: Agencias)
Inter Miami entregó anillos personalizados con diamantes a sus campeones de 2025. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

El Inter Miami vivió una nueva celebración por la conquista de la MLS Cup 2025. Casi un año después de conseguir el primer título de liga de su historia, el equipo estadounidense entregó a sus futbolistas unos exclusivos anillos de campeón, una tradición muy popular en el deporte norteamericano. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó la atención durante la ceremonia: Lionel Messi, capitán y una de las grandes figuras de aquella consagración, no estuvo presente.

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