El Inter Miami vivió una nueva celebración por la conquista de la MLS Cup 2025. Casi un año después de conseguir el primer título de liga de su historia, el equipo estadounidense entregó a sus futbolistas unos exclusivos anillos de campeón, una tradición muy popular en el deporte norteamericano. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó la atención durante la ceremonia: Lionel Messi, capitán y una de las grandes figuras de aquella consagración, no estuvo presente.

Las joyas fueron diseñadas por la compañía Jostens y destacan por sus incrustaciones de diamantes y detalles personalizados. Cada anillo lleva el escudo del Inter Miami, el año de la conquista y el nombre y número de camiseta de cada futbolista. Se trata de una pieza exclusiva que busca inmortalizar el histórico título conseguido por Las Garzas en diciembre de 2025, cuando vencieron por 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final.

La ceremonia contó con la presencia de varios integrantes del plantel, entre ellos Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes también recibieron sus respectivos anillos. El reconocimiento fue para los futbolistas que formaron parte de la campaña que terminó con el primer campeonato de la MLS en la historia de la institución, fundada en 2018 y que comenzó a competir dos años después.

🏆 LA RING CEREMONY DE INTER MIAMI, EL REGALO PARA LOS JUGADORES CAMPEONES DE LA MLS 🎥 @InterMiamiCF https://t.co/laCYPnyrd6 — Diario Olé (@DiarioOle) October 30, 2026

La gran pregunta fue por qué no estuvo Messi. De acuerdo con medios internacionales, el astro argentino se encuentra concentrado en la Messi Cup, el torneo juvenil que lleva su nombre y que reúne a equipos Sub-16 de importantes clubes de Europa y América. El campeón del mundo ha estado muy pendiente de la competencia, acompañando a los jóvenes futbolistas y observando varios encuentros desde el campo de juego. Por ello, no participó de la entrega de los anillos junto a sus compañeros.

La ausencia no cambia el papel determinante que tuvo el argentino en aquella conquista. Messi fue elegido MVP de la final ante Vancouver, en la que aportó dos asistencias: una para el gol de Rodrigo De Paul y otra para el tanto de Tadeo Allende que sentenció el 3-1 en el tiempo añadido. El capitán también fue una de las principales figuras de toda la campaña y ahora sus compañeros recibieron un recuerdo especial de un título que también lleva su sello.

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