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Resumen

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Lionel Messi juega en el Inter Miami desde julio del 2023. (Foto: Getty Images)
Lionel Messi juega en el Inter Miami desde julio del 2023. (Foto: Getty Images)
Por Raúl Castillo

Lionel Messi es único e irrepetible en el fútbol. Tal vez Kylian Mbappé sea el mejor definidor de este planeta, pero nunca tendrá la trascendencia del argentino. No la hace su nacionalidad, sino cada jugada, cual si fuese una obra de arte, que ha hecho el atacante en un campo de juego. El gol maradoniano al Getafe en el Camp Nou, la corrida ante el Zaragoza en La Rosaleda, el autopase para vencer a Lehmann en la Champions League, la jugada pegada en la raya, para hacer una diagonal en la final de la Copa del Rey ante el Athletic Bilbao, la celebración con la camiseta en ambas manos en una tribuna del Santiago Bernabéu y su historia con Argentina: desde su llanto en finales de Copa América y Mundiales, hasta la consagración con dos títulos Conmebol y una Copa del Mundo. Todo hace a Messi, inigualable.

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