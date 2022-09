Curiosamente, la calle sobre la que Lionel Messi dio sus primeros golpecitos al balón en su natal Rosario se llama Estado de Israel. Esa especie de ‘conexión’ con el país del Medio Oriente está presente en el contrato que lo une desde 2020 a “OrCam”, la empresa israelí que hace dispositivos para ayudar a personas ciegas o con problemas graves de visión. Y también dentro del campo, claro que sí.

Ayer, en Haifa, al norte de Israel, Leo comandó la remontada del PSG (3-1) sobre el humilde Maccabi Haifa y batió dos récords en la Champions League, uno de ellos arrebatándole a Cristiano Ronaldo, el hombre con el que pelea palmo a palmo toda clase de marca individual desde hace más de una década.

A los 37′, trece minutos después del sorpresivo gol de Chery, el rosarino puso el empate tras una buena jugada colectiva del elenco francés. Con su tanto, se convirtió en el primer futbolista en la historia de la competición en marcarle a 39 equipos distintos, superando por uno a ‘CR7′.

Messi enfrentó a 44 elencos diferentes y solo no pudo festejar ante el Inter de Milán, Rubín Kazan, Atlético de Madrid, Udinese y Benfica. Justamente este último será el rival del PSG por la tercera fecha del grupo C, el próximo 5 de octubre en Portugal.

La alegría del argentino no quedó ahí. Porque también llegó a su décimo octava temporada consecutiva anotando en el mejor campeonato del mundo a nivel de clubes. Solo Karim Benzema (17 campañas con su tanto en el 2-0 ante el Frankfurt la fecha pasada) está en carrera. Cristiano Ronaldo y Ryan Giggs (16 cada uno), y Raúl (15) ya no pueden.

Por si fuera poco, a los 69′, Lionel redondeó su noche con una genial asistencia para el 2-1 convertido por Kylian Mbappé. Y antes del cierre, a los 88′, Neymar también marcó para que la ‘MNM’ celebre por todo lo alto y lidere, junto al Benfica (derrotó 2-1 a Juventus), su grupo.

Israel le sienta bien a Messi, y también al París Saint Germain. En ese país, el pasado 31 de julio, arrancó la temporada 2022-23 con una goleada contundente (4-0) sobre el Nantes por el Trofeo de Campeones de Francia. Se jugó en Tel Aviv y el ‘30′ abrió el camino para el triunfo.

Ese fue apenas un presagio de lo que viene siendo un arranque abrumador del argentino: hasta el momento, lleva cinco goles y siete asistencias en diez partidos.

De hecho, no es a lo que nos tenía acostumbrados durante tanto tiempo anotando en cada partido. Pero Lionel Messi quiere seguir en la cima del fútbol y -¿por qué no?- aprovechar que Cristiano Ronaldo no jugará la competición en esta campaña -posiblemente sea titular en la visita del Manchester United al Sheriff (hoy, 11:45 p.m.) por la Europa League- para ir por su récord más preciado, el de máximo goleador.

Además de buscar su quinta ‘Orejona’ -la primera para el club parisino- y en el año en el que podría ser su última chance concreta de ir por la Copa del Mundo.

Por el récord de ‘CR7′

La diferencia de edad podría ser un factor crucial. Cristiano Ronaldo bordea los 38 años y cada vez tiene menos minutos en el Manchester United; es decir, en la élite del fútbol. Lionel Messi, por su parte, cumplió 35 en junio pasado y aún tiene gasolina -si así lo desea- para seguir.

Aunque a contraparte está la nueva versión del argentino: la de ser más armador y asistidor que definidor. Además de que aún sus compañeros (sobre todo el lateral izquierdo Nuno Mendes) aún no sacan provecho de su clásica diagonal hacia el medio para definir como sí lo hacía Jordi Alba en el Barcelona.

Aún así, Messi lleva 126 goles en la Champions y se puso solo a 14 de los 140 que lleva ‘CR7′, el máximo goleador. Y para darle más mérito a su increíble número, tiene 35 asistencias. Todo en 158 partidos . Es decir, tiene más participación en goles que en encuentros.

Teniendo en cuenta que su promedio goleador en la Liga de Campeones es de un gol cada 1.25 partidos, el rosarino necesitaría 17 encuentros para superar al luso. O, en todo caso, mejorar su eficacia de cara al arco. O ser -quizá- más egoísta y elegir ser el definidor.

En el año del Mundial, Messi quiere volver a ser el rey del fútbol. Acaba de romper dos récords y va por la madre de todas las marcas, la de goleador histórico de la Champions League.