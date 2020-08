A pesar que el mundo entero ya ve a Lionel Messi en otro club que no sea el Barcelona, en el Camp Nou no se dan por vencidos y buscarán retenerlo a toda costa. Josep María Bartomeu juega un papel importante. Desde España revelan que si él se va, el argentino se queda. Esto no sucederá, por ello, el nuevo entrenador, Ronald Koeman, buscará jugar sus últimas cartas.

Según informó el programa Tú dirás de RAC1, el DT no quiere empezar su nueva aventura en el Barza sin el ’10′, por ello, en las próximas horas, intentará convencerlo para que se el líder de su plantel.

Koeman está dispuesto a conversar por segunda vez con Messi para recalcarle que él es el personaje más importante dentro de su proyecto deportivo. No obstante, este mismo explica que en caso ‘La Pulga’ se mantenga firme, igual el entrenador irá por todo esta temporada.

Messi ya es tentado por Manchester City

Los rumores indican que el futbolista ya conversó con Pep Guardiola, entrenador del cuadro citadino. El siguiente paso sería que los directivos viajen de Inglaterra a España para conversar con el futbolista. Esto está programado para la próxima semana.

Según informa Olé, una delegación del Manchester City buscará reunirse con Leo y su familia. Desde Inglaterra, informaban que los mandatarios buscaban una junta urgente; sin embargo, el problema es que Jorge, el papá de ‘Lio’ y su representante se encuentran en Rosario. Se espera que viajen este fin de semana.

Igualmente, ya existió un contacto extraoficial, en donde Ferrán Soriano, por parte del City, mostró interés para con el entorno del ’10′ azulgrana.

