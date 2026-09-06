La complicidad entre Gerardo Martino y Lionel Messi, forjada tras años de coincidir en el Barcelona, la selección argentina y ahora en el Inter Miami, volvió a regalar un momento de profunda sensibilidad antes del último compromiso de ‘Las Garzas’. Un abrazo prolongado, emotivo y lleno de afecto entre ambos captó de inmediato las cámaras de la transmisión y conmovió al ecosistema del fútbol.

En la rueda de prensa posterior al partido, el ‘Tata’ no dudó en explicar la carga emocional detrás de ese gesto que conmovió a los fanáticos. En los últimos dos meses, la vida del astro rosarino sufrió impactos de enorme magnitud: desde el doloroso fallecimiento de su padre, Jorge Messi, hasta la decisión definitiva de poner fin a su glorioso ciclo vistiendo la camiseta ‘albiceleste’. Para Martino, el aspecto humano siempre estuvo por encima del marco puramente deportivo.

¡Qué abrazo! 🫂🇦🇷



Tata Martino y Leo Messi se reencontraron antes del partido @InterMiamiCF 🆚 @ATLUTD. pic.twitter.com/3v4JwsYNcA — MLS Español (@MLSes) September 6, 2026

“En dos meses le pasaron muchas cosas, deportivas y, para mí, las más importantes, familiares. Tenía ganas de darle ese abrazo por todas estas cuestiones”, confesó el DT santafesino con notable calidez. Respecto a la despedida de Leo de la selección argentina, el estratega consideró que era un paso natural en su trayectoria: “Más allá de quién es el jugador y de que ya no jugara más para la Selección Argentina, nadie se puede haber sorprendido de que esto sucediera. Era previsible que, en algún momento y en el corto plazo, pasara”.

Martino también reflexionó sobre el sentir del hincha futbolero y la exigencia constante que siempre ha recaído sobre los hombros del capitán. “En algún punto somos egoístas y queremos seguir demandando que Leo esté con la camiseta. Pero, más allá de que todavía tiene camino por hacer acá en Inter, creo que llegó la etapa de disfrutar”, enfatizó el entrenador, resaltando el valor de los afectos y la paz mental en el tramo final de la carrera del delantero.

“Tenía ganas de darle ese abrazo” 🫂 🇦🇷



La reflexión de Gerardo Martino sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina ⚽️🎙️🔚



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Con la sensibilidad que lo caracteriza a la hora de gestionar vestuarios estelares, el ‘Tata’ cerró su intervención con un mensaje lleno de gratitud hacia el rosarino: “Tiene una hermosa familia y me parece justo que, más allá de la tristeza de no verlo más con la camiseta argentina, podamos decirle: ‘Dale, a disfrutar, que lo tienes merecido’”. Unas palabras que sintetizan no solo el respeto de un estratega, sino el cariño de quien entiende que, detrás del mito viviente del fútbol mundial, hay un ser humano al que le llegó la hora de encontrar tranquilidad.

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