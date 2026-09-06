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Resumen

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Tata Martino y Lionel Messi se reencontraron en la Major League Soccer. (Foto: Captura)
Tata Martino y Lionel Messi se reencontraron en la Major League Soccer. (Foto: Captura)
Por Marco Quilca León

La complicidad entre Gerardo Martino y Lionel Messi, forjada tras años de coincidir en el Barcelona, la selección argentina y ahora en el Inter Miami, volvió a regalar un momento de profunda sensibilidad antes del último compromiso de ‘Las Garzas’. Un abrazo prolongado, emotivo y lleno de afecto entre ambos captó de inmediato las cámaras de la transmisión y conmovió al ecosistema del fútbol.

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