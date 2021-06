Barcelona vive momentos de tensión al conocer que quedan pocas horas para que Lionel Messi deje de pertenecer al club azulgrana. El futbolista argentino culmina su contrato hoy y la incertidumbre invade a todos los fanáticos luego de que la prensa española señale de que aún nada está resuelto. En este contexto, el presidente del equipo culé, Joan Laporta, dejó un mensaje que podría dar luces de cómo van las negociaciones.

A su ingreso a las oficinas del Camp Nou, el mandamás fue abordado por los medios y fue preguntado por cómo iban los papeles y las conversaciones. Su respuesta fue clara y concisa: “Tranquilos”.

La palabra llena de optimismo al barcelonismo que espera a que en las próximas horas se pueda conocer que Lionel Messi continuará en el equipo.

El propio Laporta había señalado hace dos semanas, en la presentación del documental ‘Messi el desè art’ (Messi el décimo arte) en el Palau de la Música Catalana, que “el lugar de las botas de Leo Messi es el césped del Camp Nou” y que “la renovación está en un punto avanzado”.

“No me planteo un ‘no’ de Messi, soy una persona optimista, él se quiere quedar, estamos haciendo lo que podemos aunque no es sencillo porque hay clubes con grandes capacidades económicas”, dijo el mandatorio azulgrana. “No es una cuestión de dinero, esto nos lo ha puesto muy fácil, tiene ganas de quedarse”, añadió.

Las fuentes cercanas a Messi señalaron para ‘Sport’, que el argentino aún no ha dado una respuesta positiva a las diferentes propuestas de renovación emitidas por Joan Laporta, pero si se encuentra analizando varias de ellas.