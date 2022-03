La sorpresiva eliminación de PSG en la UEFA Champions League, a manos del Real Madrid, provocó una ola de críticas hacia los jugadores parisinos a nivel mundial. Uno de los que más cuestionamientos recibió fue Lionel Messi. Por ejemplo, Paolo Di Canio, exfutbolista y actual entrenador italiano, arremetió contra el argentino con polémicas declaraciones y hasta lo comparó con Cristiano Ronaldo.

“Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Mira a Cristiano: ‘¿Me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick’. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos”, dijo el italiano en una reciente entrevista con Sky Sports.

“Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que pueden pitarle. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta”, agregó Paolo Di Canio.

Por otro lado, el exjugador de Juventus, Milan y West Ham, entre otros, también cuestionó a Neymar y su rendimiento en el PSG. “No está haciendo cosas a la altura de su talento y hace un mes, en una entrevista, dijo que está deseando jugar en la MLS para tener tres meses de vacaciones por temporada. ¿Dónde está el respeto?”, apuntó.

¿Quién es Paolo Di Canio?

Es un exfutbolista y actual DT italiano. Como jugador vistió las camisetas de Juventus, Milan, Celtic y West Ham, entre otros. Y como entrenador dirigió al Swindon Town y Sunderland de Inglaterra.

Paolo Di Canio jugó en algunos importantes equipos de Italia. Foto: Difusión.

Objetivos de Messi en el 2021/22

Tras quedar fuera de la UEFA Champions League y de la Copa de Francia, Lionel Messi luchará por conquistar la Ligue 1, único título que tiene por delante en lo que resta de temporada.

