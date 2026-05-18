Lionel Messi encaró a hinchas del Inter Miami tras polémico cántico en pleno partido | VIDEO

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la MLS, aunque esta vez no solo por su gol. El delantero lideró la victoria de Inter Miami por 2-0 sobre Portland Timbers, pero también protagonizó un inesperado cruce con un sector de la hinchada.

El partido marcó además la primera victoria del Inter Miami en el NU Stadium, su nuevo recinto. Messi anotó uno de los tantos del encuentro, aunque cerca del final toda la atención se trasladó hacia las tribunas por un cántico que incomodó al campeón del mundo.

“Jugadores, respeten a su hinchada. Saluden a su gente que no les pide nada”, cantaban los aficionados desde las gradas. La reacción de Messi fue inmediata: hizo gestos para pedir que dejaran de cantar eso y mostró claramente su desacuerdo con el mensaje dirigido al plantel.

La reacción de Lionel Messi cuando los fanáticos del Inter Miami empezaron a cantar: "JUGADORES, RESPETEN A SU HINCHADA, SALUDEN A SU GENTE...". 🤌🏻🎵 pic.twitter.com/rgz4ENopxf — TyC Sports (@TyCSports) May 18, 2026

Las cámaras también captaron la reacción de Rodrigo De Paul, quien antes de ejecutar un tiro de esquina señaló el escudo del Inter Miami en su camiseta, en una clara respuesta a los cuestionamientos de la barra. El ambiente se tensó pese al triunfo del equipo rosado.

La victoria fue especialmente importante para el Inter Miami porque arrastraba una mala racha en su nuevo estadio, donde había conseguido tres empates y una derrota en sus primeros cuatro partidos. Ahora, el equipo de Messi tendrá descanso antes de enfrentar a Philadelphia Union, en el último duelo previo al parón de la MLS por el Mundial 2026.

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