Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lionel Messi encaró a hinchas del Inter Miami tras polémico cántico en pleno partido | VIDEO
Lionel Messi encaró a hinchas del Inter Miami tras polémico cántico en pleno partido | VIDEO
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la MLS, aunque esta vez no solo por su gol. El delantero lideró la victoria de Inter Miami por 2-0 sobre Portland Timbers, pero también protagonizó un inesperado cruce con un sector de la hinchada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.