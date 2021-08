Las últimas palabras. Lionel Messi se despidió del FC Barcelona a través de sus redes sociales, tras haber dicho adiós horas antes en una conferencia de prensa en el Camp Nou. Con fotos junto a su familia y sus premios, el ex capitán se retira del equipo donde jugó practicamente toda su vida.

“Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio”, dijo Messi en referencia a la imposibilidad del Barcelona para inscribirlo ante LaLiga.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”, agregó el ‘10′.

La última despedida de Messi del Barcelona.

En su paso por el FC Barcelona, Lionel Messi ganó 10 ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro ediciones de la Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes, un total de 35 trofeos.

El jugador de Rosario fue galardonado seis veces con el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada y también se quedó seis veces con la Bota de Oro al máximo artillero de Europa en el año.

Cabe recordar que Messi había intentado dejar el Barcelona en agosto de 2020, haciendo una solicitud formal de salida después de una ruptura en su relación con el entonces presidente Josep Maria Bartomeu, pero su sucesor, Joan Laporta, de gran relación con el argentino, lo convenció de quedarse. El resto es historia.