Seis toques, catorce pasos, un zurdazo y a celebrar. Sí, es que el primer gol es para verlo una y otra vez, tanto que da tiempo para contar lo que hizo Messi para anotar un nuevo golazo mundialista, el que abrió el camino hacia la gloria.

Lionel Messi sigue corriendo como aquel niño que quería ganar una bicicleta, se emociona y llora como ese joven que sufría en un departamento frente al Camp Nou, sin su familia. Sonríe como cuando rompió el maleficio y ganó su primer trofeo con Argentina en el mismísimo Maracaná. Y juega, como nos deleita cada fin de semana desde hace más de dos décadas.

Es Leo y ya se ha ganado todos los calificativos del mundo, y él sigue haciendo más para que su historia sea aún más grande y ayer lo hizo primero con un zurdazo. Luego, aprovechó de derecha un rebote y sentenció con otro gol de zurda para la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia.

¡HAT-TRICK Y MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



Lionel Messi marcó el 3-0 de Argentina ante Argelia en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/B8dwtKimiw — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Tres goles para alcanzar a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los mundiales. Una historia que, coincidentemente inició un 16 de junio en el 2006 con gol ante Serbia y Montenegro, que pasó por la sequía del 2010, la decepción del 2014, el dolor del 2018 y la reivindicación del 2022. Hoy, 20 años después sigue presente para colocar su nombre en lo más alto de la historia del fútbol.

“A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo”, aseguró tras la goleada con una humildad propia del ’10′. Y así brilla más.

Messi y sus 16 goles en 27 partidos en seis mundiales. Klose lo hizo en 24 encuentros en cuatro ediciones. Y a ambos todos los de esta generación los han visto jugar. Y la historia continúa, al menos por unos días más en esta edición.

Es Lionel, el que le dio la tercera estrella a Argentina y hoy le discute la gloria a cualquiera. Maradona no brilló más que una década (y ganó un Mundial). Pelé levantó tres Copas del Mundo y es el máximo ganador, pero se quedó en doce tantos.

Joint-top scorer in @FIFAWorldCup history ✅

200th Argentina appearance ✅

Record-extending 27th FIFA World Cup appearance ✅

First-ever FIFA World Cup hat-trick ✅



A historic night for Lionel Messi! 🙌 pic.twitter.com/1D4Ubzqzos — FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026

Si se menciona a Messi hay muchos más récords. Por presencia en el campo de juego, es el primero en disputar seis mundiales -Cristiano lo hará hoy y Ochoa solo tuvo minutos en tres Copas-. Iguala a Cristiano en marcar en cinco mundiales -no anotó en el 2010-. Es el argentino de mayor edad en anotar en un mundial, con 38 años y 357 días -Palermo marcó con 36 años y 227 días en el 2010-.

Junto a Klose también es el que más victorias en copas del Mundo tiene, con 17. Ha participado en 22 goles (14 tantos y 8 asistencias) y superó el registro de 21 de Pelé (12 goles y 9 asistencias). Suma 11 selecciones ‘victimas’ en los mundiales (Klinsmann le marcó a 10 países). Y si se sigue escarbando, seguro se seguirá hallando otros más.

—El ‘10’ total—

Le dieron su lugar, el plantel se la juega por él, lo esperaron ante cada lesión. Y todos los abrazan. Es el líder indiscutible y no solo del equipo, de toda su nación. Por eso los miles en el Estadio de Kansas City le rindieron pleitesías desde sus asientos, por eso se estima que hasta 50 mil argentinos viajen a Norteamérica para ver a sus colores y que sean uno de los países que más entradas adquirieron para la cita.

Es Lionel Messi y Argentina se vuelve a ilusionar. Razones futbolísticas tiene, con Messi aún en plenitud futbolística, con Enzo Pérez corriendo todo, con De Paul entendiendo cada jugada y ‘Cuti’ Romero defendiendo todo. Y cabuleras también, porque Messi también anotó el primer gol albiceleste en el 2014, cuando fueron finalistas, y en el 2022, en el que levantaron la Copa. Y toda argentina canta el ya popular “muchaaaachos...”.

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