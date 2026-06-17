Por Christian Cruz Valdivia

Seis toques, catorce pasos, un zurdazo y a celebrar. Sí, es que el primer gol es para verlo una y otra vez, tanto que da tiempo para contar lo que hizo Messi para anotar un nuevo golazo mundialista, el que abrió el camino hacia la gloria.

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