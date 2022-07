La carrera de Lionel Messi dio un giro abrupto en el 2021, al decidir dejar el Barcelona y unirse al PSG de Francia, uno de los tantos clubes interesados en contar con sus servicios. Precisamente, la Premier League también se perfiló como un posible destino del argentino en ese momento, aunque no hubo nada concreto.

Tras una temporada en la Ligue 1, sin mucho brillo, la ‘Pulga’ se alista para mejorar sus números, personales y colectivos, en el curso 2022-23. A la vez, el delantero debe convivir con las críticas y justamente recibió un duro comentario desde Inglaterra, debido a su opaco rendimiento en el último año.

Danny Mills, exdefensor inglés que pasó por el Manchester City, aseguró en talkSPORT que Lionel no estaría listo para competir en los seis primeros equipos de la Premier League. “Sé que los números de Cristiano Ronaldo pueden ser un poco mejores, siendo un jugador de grandes partidos y todo lo demás, pero como futbolista puro, Messi es el más grande”, manifestó el retirado deportista.

No obstante, de inmediato indicó que no contrataría al astro argentino en la actualidad. “¿Ficharía a Messi ahora mismo? Probablemente, no. En el City, no; en Liverpool, no. ¿Al Tottenham? No creo que lo hicieran. En este momento, no creo que esté para el big six”, concluyó el recordado lateral.

A pesar de la calidad de la ‘Pulga’, ahora con 35 años, Danny Mills no se deja llevar por los antecedentes a la hora de analizar y solo valora el rendimiento más reciente.

¿Cómo le fue a Messi en su primer año en PSG?

La primera temporada de Lionel Messi en las filas del PSG no fue tan vistosa, a pesar de tener gran influencia en el ataque. En la Ligue 1, el argentino anotó seis goles y brindó 14 asistencias en 26 partidos; mientras que en la Champions League logró inflar las redes en cinco oportunidades, tras siete cotejos.