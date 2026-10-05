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Resumen

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Jugadores de Benín recorrieron Buenos Aires antes de enfrentar a Argentina. (Foto: Composición)
Jugadores de Benín recorrieron Buenos Aires antes de enfrentar a Argentina. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

Buenos Aires se convirtió en una parada especial para los jugadores de Benín. A un día de enfrentar a Argentina en el Monumental, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la selección en su país, algunos integrantes del plantel africano aprovecharon su tiempo libre para recorrer las calles porteñas. Entre fotos, paseos y recuerdos, también dejaron una confesión que resume lo que significa para ellos compartir cancha con el astro argentino.

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