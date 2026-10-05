Buenos Aires se convirtió en una parada especial para los jugadores de Benín. A un día de enfrentar a Argentina en el Monumental, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la selección en su país, algunos integrantes del plantel africano aprovecharon su tiempo libre para recorrer las calles porteñas. Entre fotos, paseos y recuerdos, también dejaron una confesión que resume lo que significa para ellos compartir cancha con el astro argentino.

Uno de los protagonistas fue Mohamed Tijani. El defensor fue abordado por la televisión argentina mientras caminaba por el centro de Buenos Aires y no dudó cuando le preguntaron cómo planeaban detener a Messi. Su respuesta sorprendió: “No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar este partido”. Y luego explicó que Benín no tendrá un plan especial para intentar neutralizar al capitán argentino.

Pero Tijani fue todavía más sincero cuando imaginó el momento de tener a Messi frente a él. “Lo voy a mirar y le voy a decir ‘Messi, eres el Dios’. Es el mejor del mundo”, confesó entre risas. Para el futbolista de Benín, la despedida del argentino tras más de dos décadas con la Albiceleste representa una oportunidad que va mucho más allá de un simple amistoso internacional.

La admiración también apareció en otro momento del paseo. Tijani Mohamed se acercó a un comercio de la peatonal Lavalle y compró un mate argentino como recuerdo de su estadía en Buenos Aires. Los futbolistas africanos incluso tuvieron la oportunidad de encontrarse con Ángel Di María, quien actualmente juega en Rosario Central. El plantel de Benín coincidió con el rosarino y varios aprovecharon para fotografiarse junto a uno de los grandes referentes de la generación argentina que conquistó el Mundial de Qatar.

“MESSI ES EL DIOS DEL FÚTBOL. NO HAY QUE MARCAR A MESSI, VAMOS A DISFRUTAR ESTE PARTIDO. NO HAY NINGÚN PLAN. ES EL DIOS”. Jugador y médico de Benín. 😅🇦🇷🇧🇯 https://t.co/1bsJa4KKOx — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 5, 2026

Y si existe una obsesión entre los jugadores de Benín antes del partido, parece tener nombre y apellido: Lionel Messi. Tijani no fue el único que habló con admiración del argentino. El arquero Marcel Dandjinou, quien será titular frente a la Albiceleste, lo definió como “uno de los reyes del fútbol” y recordó que creció viéndolo jugar. “Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble”, señaló.

Dandjinou, sin embargo, dejó claro que la admiración no significa que Benín vaya a regalarle nada. El arquero aseguró que intentará detener a Messi incluso si tiene la posibilidad de marcarle de penal en los últimos minutos. “Nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada”, afirmó. Para el africano, el recuerdo será eterno, pero la competencia seguirá siendo competencia.

Así, mientras Buenos Aires se prepara para despedir al futbolista que durante años convirtió lo extraordinario en cotidiano, los jugadores de Benín viven una experiencia que difícilmente olvidarán. Algunos llegaron con la ilusión de conseguir su camiseta; otros, simplemente, quieren verlo de cerca. Y Tijani ya parece tener claro lo que hará cuando lo tenga enfrente: antes que marcar al “Dios del fútbol”, quiere disfrutar los últimos minutos de Messi con Argentina.

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