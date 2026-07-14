Después de Qatar 2022, cuando por fín alzó ese trofeo dorado que pesa 6 kilos y algo más, todos creímos que ya se había terminado, que Lionel Messi se había quitado la mochila y, a partir de ese 18 de diciembre, solo iba a jugar por diversión. ¡Qué equivocados estábamos! Leo, con 39 años, no solo lleva ocho goles en el Mundial 2026, sino que lloró tras clasificar con Argentina a las semifinales luego de vencer en la prórroga por 3-1 a Suiza.

Capitán, líder y ahora goleador. La gran pregunta surge de manera inevitable: ¿estamos viendo una de las mejores versiones de Messi? La respuesta puede sonar provocadora si se recuerda al joven que deslumbró en 2010, al genio que alcanzó la gloria en Qatar 2022 o al artista que dominó Europa durante más de dos décadas. Sin embargo, existe un argumento poderoso para sostenerlo. Este Messi juega con una serenidad que solo entregan los años y las batallas ganadas. No tiene la explosión de sus veinte, pero sí una lectura del juego que parece adelantarse varios segundos al resto. Cada pase, cada movimiento y cada definición transmiten la sensación de que está disfrutando un último viaje sin el peso de las cuentas pendientes.

Quizás por eso su actuación emociona tanto. Porque más allá de los goles, representa una victoria contra el desgaste natural del tiempo. Messi ya no juega para demostrar que es el mejor del mundo; juega porque sigue siendo capaz de maravillar al mundo. Y mientras el Mundial avanza, millones de aficionados observan cada partido con una mezcla de admiración y melancolía, conscientes de que cada celebración podría ser una de las últimas en una Copa del Mundo. Si este es realmente su adiós, el fútbol parece haberle reservado el privilegio más grande: despedirse siendo todavía Lionel Messi.

En ese sentido, para dimensionar la grandeza de Messi, conversamos con tres reconocidos periodistas como Verónica Brunati, Diego Borinsky y Emiliano Nunia; además de Claudio Gugnali, quien fue parte del cuerpo técnico de Alejandro Sabella en el Mundial Brasil 2014 por lo que conoce a Lionel Messi como pocos.

¿El Messi de ahora es mejor que el de Qatar 2022? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué aporta Messi, además de su liderazgo? ¿Se puede decir que no existe debate y Messi es el mejor jugador en la historia del fútbol?

LA EMOCIÓN DE LIONEL MESSI Y DEL DIBU MARTÍNEZ TRAS EL PITAZO FINAL REPRESENTA A CADA UNO DE LOS ARGENTINOS.



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Diego Borinsky - autor de 17 libros entre ellos “Scaloni: Biografía oficial”

1. Para saber si es mejor que el de Qatar, hay que esperar un poco. Que se da una curiosidad, no sé si lo sabías, pero hasta el Mundial de Qatar en los cuatro anteriores, Messi no había metido ni un solo gol en mata-mata. Que es lo que le pasa ahora a Cristiano. Y en el Mundial de Qatar metió goles en los cuatro partidos mata-mata: octavos, cuartos, semifinales y final. Así que todavía no se puede decir. Lo del otro día fue impresionante. Obviamente está más grande, con menos resto físico. No creo que pueda jugar todos los minutos como fue en Qatar. Y la verdad que había dudas, porque al irse a una liga como la MLS, que es una liga de otra intensidad, de otra competitividad, muchos pensaban que Messi quizás no estaba, iba a perder mucho también en la selección, la verdad que ha jugado poco en el último tiempo por distintos motivos, por alguna lesión, también hubo amistosos de poco nivel, pero lo que mostró el otro día fue impresionante y bueno, en la MLS la verdad la planilla es impresionante también, y lo hemos visto hacer goles, asistencia. Pero bueno, para evaluar si está mejor o peor que en el Mundial de Qatar, hay que esperar que termine la participación de Argentina.

2. Lo primero es lo futbolístico, o sea, Messi además sabe ocupar los espacios, sabe a dónde ir para recibir solo, como se vio en el debut en el primer gol, y en el tercero, o sea, se hace sus espacios. En el segundo gol fue el olfato del goleador, ir a buscar ese rebote y llegar antes que los defensores. Y después, durante mucho tiempo acá siempre se habló, hay que formar un equipo alrededor de Messi. Y acá se dio al revés, porque Scaloni cuando asume hace como un gran casting para buscar jugadores jóvenes, que era el momento del recambio, se lo dijo a Messi. Y cuando aparece Messi en la Copa América del 2019, que Argentina terminó tercera, ya había como un equipo armado y Messi se introdujo, y lo bueno es que los jugadores eso lo empezó a hacer sobre todo De Paul con Paredes en la Copa América del 2019, lo tomaron como uno más, lo bajaron del póster de ser un Dios y lo tomaron como uno más tanto adentro como afuera de la cancha sabiendo que no es uno más pero eso estuvo bueno.

3. El debate siempre va a estar abierto porque el fútbol es muy debatible, muy discutible, todo. Acá lo discutían a Messi hace 6-7 años. Y yo no sé, hace poco le hice las 100 preguntas a Daniel Ortega, que es un tipo que sabe un montón de fútbol, me dijo que para él el más grande de todos fue Pelé. Para mí, cualquiera que se ponga el mejor de la historia entre Pelé, Maradona y Messi, va a tener su cuota de razón, no diría que están los debates cerrados. Para mí es el mejor de la historia. A Maradona lo disfruté en la adolescencia en el Mundial de México que fue una obra suprema y también obviamente en el Nápoles y todo eso, pero así todo me parece Messi. En una época más difícil con menos espacio donde hay que jugar a mayor velocidad hizo cosas como Maradona y durante más años por eso para mí es el mejor de la historia.

Emiliano Nunia - Super Deportivo Radio

1. El Messi de ahora está mucho más liberado de la cabeza, con menos presión, hablando desde el punto de vista futbolístico y apartando lo que está sucediendo con su padre. Pero creo que la gran diferencia del Messi del 2022 con el del 2026 es que esa mochila intensa que llevaba puesta por no ser campeón del mundo ya no la tiene. Y eso lo liberó. Hoy vemos a un Messi que pareciera que está jugando en el barrio. Está liberado, está suelto, está feliz, se anima a hacer cosas naturales propios de su talento. Esa creo que es la gran diferencia en relación al 2022, que su evolución tiene que ver con que ya no siente presión por lograr algo que ya logró.

🇦🇷🐐 Lionel Messi marcó al menos un gol en TODAS las instancias y partidos posibles de un Mundial:



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✅ 16 AVOS DE FINAL 🆕

✅ Octavos

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2. Yo creo que además de su liderazgo, Messi aporta hoy lo que le genera a los rivales tenerlo en contra a Messi. Independientemente de lo que Messi haga en una cancha de fútbol o lo que resuelva en 90 minutos. Yo creo que es eso lo que aporta Messi. Más allá de su liderazgo, la presencia de Messi por sí solo, independientemente de sus goles, a sus rivales ya le generan un cuidado especial. Imagínense una selección argentina jugando una etapa de octavo de final, de cuarto de final, con o sin Messi. Y créanme que la diferencia será notable, porque el tan solo hecho que Messi con 39 años esté en cancha, ya en el rival genera respeto. Es decir, que además de su liderazgo, de sus goles, de lo que ustedes quieran, de lo que él pueda aportar futbolísticamente, creo que su presencia es lo que le aporta a esta selección, que la termina de empoderar y la termina de ser respetada ante todos los rivales.

3. Creo que sí, cada vez el debate se va minimizando, se va siendo cada vez más irresistible y ya no hay lugar al debate, porque el otro día, por ejemplo, Charlie Rexach, que fue el que exigió el primer contrato de Messi con 13 años en el Barcelona, me dijo por lo bueno que fue Maradona, duró poco y ganó poco. Y Messi, en cambio, hace 20 años que viene siendo el mejor del mundo. Y creo que esa es una definición estupenda para terminar de definir a uno y a otro. Creo que el debate cada vez se va minimizando más, aunque parezca absurdo compararlos. Si quienes quieren entrar en el debate, el debate cada vez parece mínimo. Pero me parece que los argentinos debemos entender que tuvimos los dos mejores jugadores de toda la historia. pero sí, Messi en la actualidad por escándalo es el mejor jugador del mundo

Claudio Gugnali, exasistente técnico de Alejandro Sabella en el Mundial 2014

1. Messi es siempre el mismo, yo no creo que este sea mejor que el de Qatar. Es otra versión, pero si sigue siendo determinante y ya inició el Mundial haciendo un hack trick, así que es otra versión con 39 años pero en muy buenas condiciones.

2. Messi es un poco el líder de este grupo, ya lo fue en el 14, lo fue en el 18 y lo fue en el 22. Es el capitán, es la persona que todos admiran y bueno, creo que es un líder que además de jugar muy bien al fútbol, pregona con el ejemplo porque es humilde, sumiso y se hace respetar y lo quieren todos sus compañeros

3. No, yo no tengo duda que Messi para mí es el mejor jugador de la historia.

Claudio Gugnali y Lionel Messi.

Verónica Brunati - periodista

1. El Messi ahora es mejor que el de Qatar porque es un Messi mucho más sabio, que ya logró su principal objetivo que era la Copa del Mundo, y que su influencia en el equipo a través de su liderazgo, de su compañerismo, de su solidaridad, del hombre en el que se ha convertido con la experiencia de Qatar, es mucho más trascendental. Porque es un deportista, un ser humano que ha logrado todo lo que ha logrado y que quiere superarse y que no da ni la última pelota por perdida ni la última oportunidad de ganar un mundial por perdida. Sin duda que es mejor, ha evolucionado en todos los aspectos pero sobre todo en eso en la sabiduría de manejar un montón de situaciones que favorecen sin duda a él mismo y a su equipo, incluso a su cuerpo técnico es un sabio.

2. Aporta liderazgo, solidaridad, comprensión y visión de juego. Hoy es el Messi más completo.

3. ¿Qué es lo que ha hecho Messi con la regularidad? Sigue tan vigente Messi, sigue siendo tan importante Messi para el fútbol no solo para la Argentina sino para el fútbol mundial que sin duda para mí es el mejor de la historia.

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