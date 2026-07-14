Por Marco Quilca León

Después de Qatar 2022, cuando por fín alzó ese trofeo dorado que pesa 6 kilos y algo más, todos creímos que ya se había terminado, que Lionel Messi se había quitado la mochila y, a partir de ese 18 de diciembre, solo iba a jugar por diversión. ¡Qué equivocados estábamos! Leo, con 39 años, no solo lleva ocho goles en el Mundial 2026, sino que lloró tras clasificar con Argentina a las semifinales luego de vencer en la prórroga por 3-1 a Suiza.

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