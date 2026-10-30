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Resumen

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El futbolista argentino perdió a su esposa y sus dos hijos en el terremoto de Venezuela en junio pasado. (Foto: Composición)
El futbolista argentino perdió a su esposa y sus dos hijos en el terremoto de Venezuela en junio pasado. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tuvieron un gran gesto solidario con Lucas Trejo, futbolista argentino que perdió a su esposa y sus dos hijos en los terremotos que sacudieron Venezuela en junio pasado. Cuatro meses después de la tragedia, el defensor rompió el silencio en una entrevista y contó cómo la familia del capitán argentino y el Inter Miami lo acompañaron durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

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