Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tuvieron un gran gesto solidario con Lucas Trejo, futbolista argentino que perdió a su esposa y sus dos hijos en los terremotos que sacudieron Venezuela en junio pasado. Cuatro meses después de la tragedia, el defensor rompió el silencio en una entrevista y contó cómo la familia del capitán argentino y el Inter Miami lo acompañaron durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Trejo se encontraba concentrado con su equipo, el Sport Marítimo de La Guaira, en Caracas, cuando ocurrió el desastre natural. Su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón y Ainhoa, permanecían en su vivienda, ubicada en el complejo residencial Cumanagotto, una de las zonas más afectadas por los sismos. Durante tres días, el futbolista buscó desesperadamente a su familia entre los escombros, hasta que se confirmó el fallecimiento de sus seres queridos.

En medio de la emergencia, Antonela Roccuzzo fue una de las primeras personas en brindar ayuda. A través de su fundación, envió alimentos, bebidas, carpas e insumos para que Trejo y las personas que participaban en la búsqueda pudieran instalar un campamento. “La primera persona que nos ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela Roccuzzo y su Fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento para que no nos faltara la bebida, la alimentación”, relató el argentino.

🫶🗣️“Cuando pasó lo del terremoto estuvimos entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz, no había comida. La primera persona que nos ayudó fue ANTONELA ROCCUZZO con su fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos. Luego Messi nos mandó una maleta con ropa y zapatillas de él” - Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su esposa y sus dos hijos por el terremoto en Venezuela — PaseClave (@paseclave__) October 29, 2026

El gesto de Messi llegó después, cuando Trejo regresó a Córdoba, su ciudad natal. Allí recibió dos maletas enviadas desde el Inter Miami: una reunía ropa y dinero aportados por los trabajadores del club, mientras que la otra había sido enviada directamente por el futbolista argentino. “La otra maleta me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Y me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente”, contó emocionado.

Trejo agradeció públicamente la ayuda y destacó que, más allá de los mensajes de condolencias, la familia Messi y el club estadounidense estuvieron presentes con acciones concretas. “Muchos te mandan condolencias o un mensaje de ánimo, pero pocos hacen algo. Quiero resaltar eso”, manifestó. Además, expresó su deseo de conocer personalmente al capitán argentino y a quienes lo acompañaron durante la tragedia: “Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo”.

✍️🗣️ Tremendo testimonio de Lucas Trejo, futbolista argentino que perdió a su familia en los terremotos de Venezuela en junio, sobre la ayuda que recibió de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. https://t.co/oOh4PN30yp — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 30, 2026

La tragedia también cambió por completo su relación con el fútbol. A sus 38 años, el defensor reconoció que perdió las ganas de continuar jugando profesionalmente y que ahora el deporte ocupa un segundo plano en su vida. “Sin mi familia no vale la pena volver al fútbol, seguir jugando no está en mis prioridades, perdí totalmente las ganas”, confesó. Su testimonio permitió conocer no solo la dimensión de la pérdida que sufrió, sino también el apoyo que recibió de Messi y Antonela en medio del dolor.

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