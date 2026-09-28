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Resumen

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Lionel Messi lleva 76 goles de tiro libre. (Foto: Agencias)
Lionel Messi lleva 76 goles de tiro libre. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Lionel Messi volvió a demostrar que una pelota quieta cerca del área puede convertirse en una oportunidad inmejorable. Esta vez, el argentino no solo dejó una nueva obra de arte con su zurda ante Columbus Crew, sino que una grabación desde las tribunas permitió conocer un detalle que no había quedado claro en la transmisión oficial: antes de ejecutar el tiro libre, el ‘10’ tuvo un intercambio con el juez de línea.

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