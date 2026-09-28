Lionel Messi volvió a demostrar que una pelota quieta cerca del área puede convertirse en una oportunidad inmejorable. Esta vez, el argentino no solo dejó una nueva obra de arte con su zurda ante Columbus Crew, sino que una grabación desde las tribunas permitió conocer un detalle que no había quedado claro en la transmisión oficial: antes de ejecutar el tiro libre, el ‘10’ tuvo un intercambio con el juez de línea.

En las imágenes se observa a Messi conversando y haciendo algunos gestos hacia el asistente. El argentino parecía reclamar por una decisión previa mientras esperaba que todo quedara listo para reanudar el juego. Después del intercambio, se acercó al balón, tomó distancia y se preparó para una de sus especialidades. Lo que ocurrió segundos después terminó dándole todavía más valor a la escena.

Messi ejecutó el tiro libre desde el sector derecho y sacó un remate con la precisión habitual: la pelota superó la barrera y se metió cerca del segundo poste, dejando sin respuesta al arquero Patrick Schulte. Fue el 1-1 para Inter Miami y el gol número 76 de tiro libre en su carrera, una cifra que lo dejó a solo dos tantos del récord histórico de Marcelinho Carioca, quien suma 78.

Wait, so it was the linesman who pissed Messi off before taking the free kick. They never learn do they? 😭 pic.twitter.com/N9099iPhj8 — Omo Barca⚽️🖤 (@Tobs_fc) September 28, 2026

Pero el detalle que convirtió la jugada en una escena todavía más llamativa llegó después. Apenas vio la pelota dentro del arco, Messi celebró con sus compañeros y luego volteó hacia el sector donde se encontraba el juez de línea, como si quisiera dedicarle el gol después del intercambio que habían protagonizado instantes antes. El gesto, captado desde una de las tribunas, rápidamente comenzó a circular entre los aficionados.

El golazo, sin embargo, no alcanzó para que Inter Miami se llevara algo de Columbus. El equipo de Messi terminó perdiendo 2-1 con un gol de Jamal Thiaré en el minuto 99. Pese a la derrota, el rosarino volvió a dejar una postal que resume por qué, incluso a los 39 años, cualquier tiro libre cerca del área sigue generando expectativa: primero hubo discusión, después apareció la zurda y finalmente llegó el mensaje en forma de gol.

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