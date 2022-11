Lionel Messi ilusionó a los hinchas de Argentina con un gol de penal en el arranque del partido frente a Arabia Saudita. Sin embargo, el trámite complicó el escenario para la selección de Lionel Scaloni y en el inicio del segundo tiempo, el rival remontó para quedarse con los tres puntos. Al respecto, el capitán señaló que se equivocaron en la forma de encarar el juego.

“Estábamos un poquito acelerados, nunca nos terminamos de sentir cómodos como lo venimos haciendo”, reconoció el 10 de la Albiceleste a los medios de comunicación. “Sabíamos que hacían bien el tema de achicar la línea, a veces te lleva el juego y al ver tanto espacio te terminas metiendo”, analizó.

“Nosotros sabíamos que jugaban así. Pero son cosas que no podemos cambiar ahora”, sostuvo el delantero. “La verdad que encontrábamos tan fácil esas situaciones que caíamos en el error nosotros, en llegar antes de tiempo, en no jugar más, en no buscarle la vuelta. Queríamos arrancar y terminar por el mismo lado y quizás eso nos confundió un poco”, opinó.

En la misma línea, el goleador resumió el tropiezo con la siguiente frase: “Caímos en la trampa, pero no nos sorprendieron”. De inmediato, Leo Messi manifestó sus sensaciones: “Dolido por el resultado, una amargura muy grande. Es un golpe muy duro porque no lo esperábamos, estábamos confiados en ganar. Pero por algo pasan estas cosas”, sostuvo.

Messi, mensaje de capitán

El líder de la selección argentina prefiere voltear la página del amargo estreno en la Copa del Mundo. Por ello, el jugador de Paris Saint Germain expresó que tiene confianza plena en sus compañeros y lo que son capaces de hacer en el cierre del grupo: quedan encuentros ante México y Polonia.

“Este grupo se destaca por la unión y la fuerza. Es momento de demostrar que somos fuertes de verdad”, señaló Messi. Acto seguido, el crack se dirigió a los hinchas: “La gente que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado, ya hemos jugado partidos de esta característica y lo sacamos adelante”, recordó.

Para cerrar, Messi remarcó que todos deben “estar más unidos que nunca, pisar fuerte”. Asimismo, el referente transmitió tranquilidad porque todo queda en mano del equipo. “Hay que pensar en lo que viene y preparar bien. Depende de nosotros, hay que demostrar que somos un grupo de verdad”, sentenció.