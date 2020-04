Lionel Messi falla más penales cuando remata cruzado

Con el de ayer, Lionel Messi ha fallado 13 de 59 penales lanzados en su carrera en el Barcelona. Esto lo convierte en un atacante con menor efectividad desde los 12 pasos que su rival futbolístico Cristiano Ronaldo, quien ha errado solo cinco veces desde los doce pasos.

Desde ayer, tras permitir que el portero Hart del Manchester City ataje su tiro, Lionel Messi ha disminuido su efectividad desde el tiro de penal hasta el 78%.

Record Barcelona during 13 games in which Messsi missed a penalty: - 8 wins - 4 draws - 1 defeat (vs Real Betis, 2011)— MESSISTATS (@MessiStats) febrero 25, 2015

Los errores muestran cuál es su zona menos segura: como zurdo, Messi suele rematar cruzado (a su mano derecha). Ocho de las fallas han sido por remates de ese tipo, de los cuales siete fueron atajados y uno chocó al travesaño.

Felizmente para el Barcelona, cuando Messi falla en una pena máxima, la vida no se acaba. Solo una vez el Barcelona ha perdido cuando Lionel Messi ha disparado mal. Fue cuando remató desviado ante el Betis, por la Copa del Rey, en 2011.

En cuanto a las competencias, la Copa del Rey (en la que falló en cinco ocasiones) ha sido la que más problemas ha traído a Messi, mientras que ha errado cuatro veces en la Liga BBVA, tres en Champions y una en la Supercopa de España.

