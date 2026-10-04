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Resumen

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Fernando Signorini junto a Messi en el Mundial Sudáfrica 2010. (Foto: Agencias)
Fernando Signorini junto a Messi en el Mundial Sudáfrica 2010. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Fernando Signorini ha vivido de cerca dos de las historias más extraordinarias del fútbol argentino. Fue el preparador físico que acompañó a Diego Maradona durante buena parte de su carrera y ahora observa, desde la distancia que dan los años y la experiencia, el cierre de la historia de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Por eso, cuando habla de Messi no lo hace únicamente desde la admiración por sus ocho goles y cuatro asistencias en el último Mundial, sino desde la memoria de quien conoció de cerca a otro futbolista irrepetible. A sus 39 años, Messi dejó su selección hace semanas después de haber convertido su nombre en parte de la historia y de haber llevado la camiseta argentina hasta un lugar que, para Signorini, solo puede compararse con el legado que dejó Maradona. “Está cerca de la perfección del juego”, resume.

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Entrevista