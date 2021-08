Conforme a los criterios de Saber más

Los rumores de un posible fichaje de Lionel Messi al PSG cada vez son más fuertes. El deseo de la familia real de Qatar de contar con el argentino en su equipo se podría volver realidad en las próximas horas. En París ya saben lo que es fichar a super estrellas y pagar cifras astronómicas para armar el mejor equipo del mundo.

El dinero no es ni nunca será problema para el club francés. Esto gracias a que el PSG tiene como respaldo económico a la familia más poderosa de Qatar y del mundo: la dinastía Al Thani. Por eso pueden comprar a cualquier jugador como lo vienen haciendo desde hace años.

Nasser Al-Khelaifi fue el encargado por la familia real a llevar acabo este proyecto deportivo del PSG. Tiene la libertad de hacer y deshacer, por eso es el presidente más mediático en el fútbol. Compra, compra y sigue comprando jugadores para ser inalcanzables.

nasser al-khelaifi, presidente del PSG. (Getty Images).

MIRA TAMBIÉN: Messi cuenta la verdad sobre la foto con jugadores del PSG

En su despedida del FC Barcelona, Lionel Messi esclareció las dudas respecto a las especulaciones alrededor de la imagen en la que aparece en Ibiza junto a Neymar, Paredes, Di María y Verratti.

Desde su llegada en 2011, Nasser Al-Khelaifi ha desembolsado casi 1.500 millones para convertirse en el equipo más poderoso en el mundo. Pero ese dinero, con el que pudo fichar grandes jugadores, no le ha permitido ganar la Champions League. Es la máxima obsesión del PSG y ahora con la posible llegada de Lionel Messi buscan ganarlo todo.

En todos estos años que el PSG está al mando de Nasser Al-Khelaifi han llegando grandes jugadores. Pero será Lionel Messi, de llegar a un acuerdo, el futbolista más emblemático en pisar París en toda su historia.

2011: EL PRIMER GRAN FICHAJE

Nasser Al-Khelaifi llegó al PSG dispuesto a armar un gran equipo. Sin embargo, en ese momento decidieron ir de menos a más. No se alocaron en realizar fichajes gastando cifran exorbitantes. El primer jugador al que le pusieron la puntería fue Javier Pastore. El volante era figura la Serie A con el Palermo. Varios equipos como el Real Madrid pretendían fichar a Pastore; sin embargo, apareció el PSG para ofrecerle un jugoso contrato que no pudo rechazar.

El club parisino pagó 45 millones a Palermo por 5 temporadas y con un sueldo de 3 millones de euros por año. De esta manera, Pastore se convirtió en el primer fichaje histórico del PSG. En aquel momento fue el más caro en la historia del conjunto francés.

TE PUEDE INTERESAR: Muy lejos de nuestra realidad: PSG y un plantel que vale 14 veces más que la selección peruana

“Gente del Jeque, el presidente Nasser o el dueño me preguntaba por los jugadores que iban a llamar, si me parecía bien o no, tuve mucha relación con ellos, yo siempre lo viví muy natural, pero era algo muy loco, estaba hablando con el Rey de Qatar, con el dueño de un país, pero él era muy joven, era como un amigo, te hablaba de manera natural, no lo veías de otra manera. Sigo hablando con ellos y fue un placer, ellos me agradecen siempre y yo les agradezco a ellos, para mí fue una decisión muy buena”, contó Javier Pastore.

Javier Pastore - volante ofensivo. (Foto: AFP)

2012: ARRIBO DE ESTRELLAS

Los fichajes que había realizado Nasser Al-Khelaifi no eran suficiente para que el PSG logre ser protagonista en Europa. Sabía que tenía que ser más agresivo a la hora de contratar y así lo hizo. Para el año 2012 fueron con todo en el mercado de fichajes.

Thiago Silva era considerado, en ese entonces, uno de los mejores centrales en el mundo. El PSG pagó 42 millones de euros al Milan de Italia para asegurar su zona defensiva con el brasileño. Además, ganaron un líder dentro del campo. Algo que necesitaba el conjunto parisino.

El salario de Thiago Silva es de 1,64 millones de dólares mensuales. (Foto: AFP)

Aquel año también sorprendieron a todo el mundo llevándose a una de las joyas brasileñas en ese entonces. Lucas Moura era pretendido por el Barcelona, Chelsea y Real Madrid; sin embargo, terminó fichando por el PSG a cambio de 40 millones de euros que fueron pagados a Sao Paulo. También llegó Ezequiel Lavezzi por el que desembolsaron 26 millones.

Lucas Moura fue el fichaje más caro del 2012-13. Le costó 40 millones de euros al PSG, pero ahora ni es considerado por Unai Emery.

Pero todas esas llegadas fueron opacadas con el fichaje de Zlatan Ibrahimović. El jugador sueco fue la primera gran estrella del fútbol en llegar al PSG. Es más, el cuadro parisino separó la Torre Eiffel para presentar a su nuevo delantero por el que pagaron 20 millones de euros.

SIGUE TODA LA INFORMACIÓN DE MESSI: Messi se va al PSG: minuto a minuto de su posible fichaje

Zlatan Ibrahimovic, recién fichado por el club de fútbol francés Paris St Germain, sostiene su nueva camiseta mientras posa en la plaza del Trocadero frente a la Torre Eiffel en París el 18 de julio de 2012. REUTERS/Charles Platiau (FRANCE - Tags: SPORT SOCCER)

2013: LOS GOLES CUESTAN

La llegada de Zlatan Ibrahimović al PSG no fue suficiente para Nasser Al-Khelaifi. El delantero sueco necesitaba un compañero en ataque y fueron por el goleador del momento que le venía rompiendo en el Napoli: Edinson Cavani.

Otra vez el PSG le ganó la pulseada a varios equipos que quería contar con el delantero uruguayo. El equipo parisino puso sobre la mesa 64.5 millones de euros para tener a Cavani en su equipo. De esta manera se convirtió en el jugador más caro en la historia del cuadro francés en aquel año.

Edinson Cavani llegó al cuadro del PSG procedente del Napoli. (Foto: Getty Images)

El fichaje de Cavani significó uno de los más importantes para el PSG. De hecho, el uruguayo se convirtió en pieza fundamental en el equipo. Pero aquella temporada, también fue marcada con la llegada de un defensa polifuncional.

El brasileño Marquinhos era un defensa que podía jugar de volante central. También era buscado por grandes equipos en el mundo. Pero la Roma no estaba dispuesto a dejarlo ir por poco dinero. Es por eso que aceptó los 31.4 millones de euros del PSG.

Marquinhos | PSG | Foto: EFE

2014-15: DEFENSA Y EXTREMO

A pesar de contar con buenos jugadores al PSG le seguían faltando más piezas. Entonces, continuó fichando. Esta vez fueron en busca de un central y un jugador desequilibrante en ataque. Los elegidos fueron David Luiz y Ángel Di María.

David Luiz era la figura y capitán del Chelsea. El Real Madrid estaba interesado en tener en sus filas al central brasileño. Sin embargo, el PSG no dejó que nadie le quite a su refuerzo y pagó cerca de 50 millones de euros por el defensor.

David Luiz: de Chelsea a PSG en 2014 por 49.5 millones de euros. (Foto: Getty Images)

Luego en el año 2015, el PSG realizó otro traspaso histórico en el mercado de fichajes. Se llevó a Ángel Di María. Los parisinos pagaron 63 millones de euros y en aquel entonces se convirtió en el segundo refuerzo más caro en la historia del PSG solo por detrás de Cavani.

Ángel Di María renovó contrato con PSG hasta el 2022. (Foto: PSG)

2017: GASTOS HISTÓRICOS

Pasaban las temporadas y el PSG seguía ganando la liga francesa. Sin embargo, no figuraban en la Champions League. Al plantel parisino le faltaban más estrellas para competir y ser animadores del torneo europeo. Buscaron a Lionel Messi, pero era imposible.

Entonces, Nasser Al-Khelaifi apuntó a Neymar. El brasileño venía de destacar con Barcelona. Además, era uno de las piezas importantes del conjunto culé junto a Messi y Luis Suárez. Sin embargo, le ofrecieron un jugoso contrato y liderar el proyecto parisino.

Las imágenes de la presentación de Neymar en el estadio del PSG (AP / Reuters / AFP).

Así fue la presentación de Neymar como nuevo jugador del PSG. (Getty / YouTube)

Neymar aceptó y el PSG pagó los 222 millones que costaba la cláusula de salida. Esta noticia sorprendió a toda Barcelona que no podían creer que un equipo sea capaz de pagar esa cifra. Pero no contaban que detrás de ese club estaba la familia real de Qatar. De esta manera el brasileño se convirtió en el jugador más caro en la historia del fútbol y del conjunto parisino.

Ese 2017, el PSG también fue por uno de los jugadores con mayor futuro en el fútbol. Pagó 145 millones de euros por Kylian Mbappé. De esta manera el cuadro parisino invirtió casi 400 millones en solo dos jugadores. Y es que el dinero no es problema.

El delantero francés del PSG, Kylian Mbappe, posa después de la presentación de las nuevas camisetas del baloncesto del PSG con el acrónimo 'Jordan'. (Foto: AFP)

Una foto de recuerdo de Mbappé durante su presentación. (Foto: Agencias)

LOS FICHAJES MÁS CAROS DEL PSG CON NASSER AL-KHELAIFI

JUGADOR PRECIO Neymar (2017-2018) 222 millones de euros Kylian Mbappé (2017-2018) 145 millones de euros Edinson Cavani (2013-14) 64.50 millones de euros Ángel Di María (2015-16) 63 millones de euros Achraf Hakimi (2021-22) 60 millones de euros Mauro Icardi (2020-21) 50 millones de euros David Luiz (2012-13) 49,50 millones de euros Thiago Silva (2012-13) 42 millones de euros Javier Pastore (2011-12) 42 millones de euros Lucas Moura (2012-13) 40 millones de euros

MÁS EN DT:

VIDEO RELACIONADO

Un grupo de socios del FC Barcelona ha elevado una queja contra el PSG y sus manejos financieros en los últimos años, hecho que podría complicar la llegada de Lionel Messi a la Ligue 1.