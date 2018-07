Lionel Messi: Francesco Totti realizó peculiar promesa si la 'Pulga' llega a la Roma

El ex delantero y figura inmortal de la Roma, Francesco Totti, se deshizo en elogios hacia el atacante argentino del Barcelona Lionel Messi. Además, realizó una peculiar promesa si la 'Pulga' llegaba al club italiano.

'Il Capitano' dijo que le entregaría a Messi de manera personal la camiseta número 10 de la Roma, la misma que él se encargó de inmortalizar.

"Si llega un gran jugador como Messi podemos resolverlo. Si Messi llegara, seguro que la tomaría (la camiseta 10). Y si no, yo se la llevaría al aeropuerto (risas)”, expresó el mítico Totti.

Cabe precisar que Francesco Totti, hoy director deportivo de la Roma, soltó estas declaraciones cuando le preguntaron si le gustaba la idea de retirar la camiseta 10 del club romano, como agradecimiento a su trayectoria.

“Siempre he dicho que no deberían de retirarlo, pero al final es una decisión del club. Para los jóvenes y los niños es normal que sueñen con llevar la '10' de la Roma. Yo tuve ese sueño y afortunadamente pude cumplirlo, así que quitarles ese sueño a los niños no me gustaría”, indicó.

“También sabemos que nunca será sencillo para alguien el tener que llevar ese número aquí. Creo que con el tiempo se tomará la decisión correcta", agregó.