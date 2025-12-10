Lionel Messi fue reconocido con su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga norteamericana, broche de oro a una temporada estelar en la que guio al Inter Miami hasta el título.

El astro argentino, máximo artillero del curso con 29 goles en 28 jornadas, es el primer futbolista que revalida el MVP en las tres décadas de vida de la MLS y el segundo en poseer dos galardones, acompañando al serbio Preki (1997 y 2003).

El capitán del Inter obtuvo un 70,43% de los votos de un panel formado por periodistas, jugadores y representantes de los equipos de la MLS, detalló la competición en un comunicado.

“Para nosotros fue un año muy especial por todo lo que vivimos, un año largo (...) pero también un año histórico para el club, por ser la primera vez que se consagra en la MLS”, dijo Messi al recibir el premio de parte del comisionado de la MLS, Don Garber, en una breve ceremonia en el Chase Stadium en Fort Lauderdale.

“(...) Poder haber logrado el objetivo que logramos fue muy lindo, especial”, agregó el astro argentino, que compartió el premio con sus compañeros. “Fue un año exitoso para todo el grupo”, puntualizó.