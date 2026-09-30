El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar su máximo título honorífico a Lionel Messi, capitán de la selección argentina. La distinción reconoce su trayectoria deportiva y su representación del país, y será entregada el próximo martes 6 de octubre, antes del partido de despedida del futbolista en el Estadio Monumental.

La resolución fue aprobada por unanimidad y destaca diferentes aspectos de la trayectoria de Messi, más allá de sus logros deportivos. La universidad señaló que su recorrido constituye un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético” y resaltó su compromiso con la representación nacional argentina.

La UBA destacó su trayectoria con la selección argentina

En los fundamentos de la resolución, la universidad también hizo referencia a los principales títulos conquistados por Messi con la Albiceleste.

La UBA destacó que, como capitán, condujo al seleccionado argentino a los títulos de la Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024, además del subcampeonato en la Copa Mundial de 2026. La institución señaló que esta trayectoria integra al primer plantel de la historia del fútbol argentino en conseguir cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

El reconocimiento universitario, por tanto, no se limita a las estadísticas individuales de Messi, sino que también contempla el impacto de su carrera como referente del seleccionado argentino.

Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de enfrentar a Benín. Foto: Instagram/Argentina

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, explicó las razones que llevaron a la institución a conceder la distinción al futbolista.

“Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, mencionó Gelpi.

Además, agregó que la distinción busca destacar la trascendencia e influencia alcanzada por Messi a través del deporte y más allá de sus resultados en el fútbol.

La distinción será entregada antes de su despedida

El Doctorado Honoris Causa será entregado el martes 6 de octubre, en una jornada especial para Messi, ya que ese mismo día disputará su partido de despedida de la selección argentina.

La Albiceleste enfrentará a Benín en el Estadio Monumental, en un encuentro programado para las 20:00 horas. La AFA confirmó que este partido formará parte de la próxima fecha FIFA y marcará la despedida de Messi del seleccionado ante el público argentino.

De esta manera, el homenaje académico de la UBA quedará vinculado a uno de los momentos más significativos de la carrera internacional del capitán argentino.

“Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística”, mencionó la UBA.

🇦🇷‼️ LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) NOMBRÓ DOCTOR HONORIS CAUSA A LIONEL MESSI.



Es el MÁXIMO TÍTULO HONORÍFICO de la institución y se lo entregarán en su despedida de la Selección Argentina. 🥹



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El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también destacó el significado de la distinción y sostuvo que Messi representó los valores de la camiseta argentina durante su trayectoria internacional.

“Lio Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”, dijo Yacobitti.

Yacobitti añadió: “Pero este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”.

El Doctorado Honoris Causa es el título honorífico de mayor jerarquía que otorga la Universidad de Buenos Aires a personalidades destacadas de distintos ámbitos.

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