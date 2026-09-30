Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de enfrentar a Benín. Foto: Instagram/Argentina
Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de enfrentar a Benín. Foto: Instagram/Argentina
Por Redacción EC

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar su máximo título honorífico a Lionel Messi, capitán de la selección argentina. La distinción reconoce su trayectoria deportiva y su representación del país, y será entregada el próximo martes 6 de octubre, antes del partido de despedida del futbolista en el Estadio Monumental.

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