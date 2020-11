Argentina consiguió el triunfo ante la Selección peruana por 2-0 y cerró el año como escolta de Brasil en las Eliminatorias Qatar 2022. Lionel Messi volvió a ser el ‘cerebro’ de la Albiceleste, a pesar que no marcó en el estadio Nacional. La prensa argentina destacó el juego colectivo de su equipo y celebró el planteamiento del entrenador Lionel Scaloni, pues dejó de lado las individualidades.

Tras el pitazo final Messi brindó una corta entrevista en la que fue sorprendido por el periodista de Movistar Deportes, Pedro García: “Una última cosa. Escuché mucha prensa argentina en la última semana. Y hay muchos matices. Algunos dicen que Argentina intenta, pero Messi de repente retrocede demasiado para llevar la pelota. Y se comenta que no es tan chico como cuando tenía 25 años. De repente no. ¿Tú cómo te sientes y qué le quieres dar a la Selección Argentina?”, consultó el comunicador.





Dijo presente

Segundos después de la pregunta y con una sonrisa, Messi respondió: “Siempre que vengo acá es porque intento dar el máximo, porque me siento capacitado para poder hacerlo, poder seguir ayudando a este grupo, y poder seguir peleando por la camiseta. Me siento bien y si el técnico decide que esté, voy a estar y si no, no. Pero me siento bien para seguir trabajando, seguir viniendo con el grupo y sumando partidos y victorias como éstas”, sentenció la ‘Pulga’.

Previo al partido contra la Selección peruana, la prensa gaucha apuntó que Argentina no mostraba un juego colectivo y esperaba lo que Lionel Messi podría hacer en campo rival. Sin embargo, para el partido de ayer, la Albiceleste tocó y llegó al área de la Blanquirroja con peligro por las bandas, sin necesidad de depender de la ‘Pulga’.

