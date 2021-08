Lionel Messi no va más en FC Barcelona luego de no haber obtenido buenos resultados con su nuevo contrato. En horas de la mañana, el padre de ‘La Pulga’, Jorge Messi, no cerró el preacuerdo y esto, conllevaría a cortar el lazo que los unió desde que inició su carrera con el club culé desde temprana edad.

Asimismo, este suceso se sumó a otros motivos que forjó a que el astro de la Selección Argentina decidiera poner fin a la ‘relación amorosa’ con el conjunto español que logro anterior anteriormente, muchas conquistas a nivel nacional e internacional.

Lionel Messi se va del Barcelona | Motivos

Cristian Gabriel ‘Cuti’ Romero sería también el principal motivo por lo que Messi se iría del Barcelona. Como se recuerda, ‘La Pulga’ quería que el defensor argentino llegue al plantel de Koeman; sin embargo, Tottenham Hotspur anunciaría su fichaje estrella en la Premier League.

Otro motivo y no menos importante, fue que LaLiga Santander no accedió a las medidas que establecía FC Barcelona. Según el comunicado el club del catalán, responsabiliza al ente del campeonato como uno de la factores a que Messi desistiera en firmar el contrato.

En sus vacaciones, el atacante argentino tuvo una reunión especial con Veratti, Di María, Neymar y Paredes. Justamente, ellos forman parte del plantel del PSG. ¿Habría sido motivo para que Lionel Messi frene su firma?