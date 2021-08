Conforme a los criterios de Saber más

El futuro llegó antes. Nunca nadie se imaginó que iba a ser así. Pero Lionel Messi, con 34 años y después de ganar la Copa América, se despidió este domingo del FC Barcelona después de más de dos décadas en una emotiva conferencia de prensa. No se retiró, pero sí le dice adiós al club de su vida. “Estaba convencido de que iba a seguir acá. Era lo que queríamos mi familia y yo. Pasé toda mi vida acá, llegué con 13 años y me voy con mi mujer y con mis tres hijos catalanes argentinos”, comenzó diciendo con la voz entrecortada y los ojos llorosos. Y luego no tardó en contar su versión: “No sé si lo hizo el club, pero yo tengo claro que hice todo lo posible para quedarme. Estaba todo arreglado. Me bajé el sueldo un 50%. Lo que dijeron después de que me pedían el 30% más de rebaja es mentira”.

Lejos del niño que llegó a Barcelona en el 2000 y en 17 temporadas le dio al club 35 títulos, a Leo se le atragantó el adiós. Sin ningún libreto, a corazón abierto, el ‘10’ intentó expresar lo que sentía. No pudo. “ Estos días le he dado muchas vueltas a lo que tenía que decir. Y no me salía nada. No estaba preparado. Es muy difícil para mí ”, se justificó. Al inicio, ni bien ingresó al Auditorio 1899, ubicado en el Camp Nou, y se quitó la mascarilla comenzó a llorar. Por un momento se quiso regresar, pero Antonella, su esposa, lo sostuvo y le pasó un pañuelo.

Sumergido ya en la realidad, el ‘10’ se dio el tiempo de explicar también lo que muchos le critican. “El año pasado, cuando se armó todo el lío del burofax, sí que tenía claro lo que quería decir. Pero este año, no”, señaló aceptando que la temporada pasada sí estaba decidido a escuchar ofertas, pero esta vez no quiso irse como jugador libre y sin dejar nada a un club que tiene una deuda de 1.173 millones de euros. De hecho, el rosarino aceptó una rebaja de la mitad de su sueldo (de 70 millones a 35 millones, aproximadamente) .

Ante esta situación, y mientras Messi se despedía del Barza, las redes sociales se inundaron con la siguiente pregunta: ¿por qué no juega gratis, si tanto ama al club? La respuesta es simple: porque no se puede. La normativa de La Liga no permite contratos por debajo de ese 50% del vínculo anterior. Lo explicó el ex-futbolista español y ahora director deportivo del Burgos FC, Michu, en 2019: “Intentas firmar a un jugador que rescinde con un club de Primera. Imaginemos que el jugador gana 2 millones de euros y tu llegas a un acuerdo con el jugador de pagarle 200 mil euros. La Liga te dice que no se lo cree y te cuenta como un millón”.

Primera conclusión: Messi sí hizo todo lo posible para quedarse.

¿Lionel Messi podría jugar gratis?

Argumentando que la fortuna de Lionel Messi es de 400 millones de dólares, según Forbes, y esperanzándose en el amor que siente por el Barcelona; el hincha culé soñó en algún momento al argentino decir que jugaría gratis esta temporada. Sin embargo, eso no ocurrirá. No porque el jugador no quiera -eso solo lo sabe él-, sino porque es imposible que eso ocurra.

Así el ‘10’ haya aceptado la reducción del 100% de su salario, el Barza aún tenía que reducir la masa salarial en un 47%. Por eso, al inicio de la pretemporada, puso en la lista de transferibles a estrellas como Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Ousmane Dembelé, Philippe Coutinho y el propio Martin Braithwaite. Sin embargo, hasta ahora no pudo vender a ninguno, ya sea porque no hay ofertas o porque ningún otro club está dispuesto a pagarles una cifra similar a la que reciben en Cataluña. El francés, por ejemplo, sin Messi será el jugador con el sueldo más alto del actual plantel: 34 millones de euros neto (21 limpios). Coutinho, que en la última campaña solo disputó 14 partidos, se lleva 15 millones.

JUGADOR SALARIO (EUROS) Antoine Griezmann 21 millones Memphis Depay 18 millones Frenkie de Jong 16 millones Coutinho 15 millones Ousmane Dembelé* 15 millones Sergio Busquets 14 millones Jordi Alba 12 millones Gerard Piqué 12 millones Ter Stegen 12 millones Sergio Agüero 6 millones *Si renueva

Segunda conclusión: Barcelona continúa por encima del límite de sueldos y no puede inscribir nuevos futbolistas para la competencia oficial . De hecho, Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric García y Emerson Royal también tendrían un futuro incierto.

¿Cuál es la situación real del Barcelona en temas económicos?

“Hemos recibido una herencia nefasta y los números son peores de lo que podíamos suponer”, expuso el presidente del club Joan Laporta hace unos días en conferencia de prensa. El mandamás lamentó que en las últimas dos temporadas, con Josep Maria Bartomeu a la cabeza, el club haya tenido pérdidas de 487 millones de euros . “Nosotros queríamos que la etapa post-Messi empezara dentro de dos años, pero lo hemos tenido que adelantar dos años antes de lo previsto”, admitió. El Barza, por ende, tiene una deuda total de 1.173 millones.

Tal es la crisis que ni siquiera hubiera solucionado si la institución hubiera aceptado el acuerdo entre La Liga y el fondo de inversión CVC, que iba a inyectar 2.700 millones de euros (de los cuales el 90% se repartiría entre los 42 clubes de Primera y Segunda División) a cambio de una participación del 10% del negocio comercial y una cuenta en participación de los beneficios futuros.

¿La razón? La mayor parte de los 284 millones de euros que les corresponderían a los catalanes debían destinarse a obras de infraestructura (70%) y pago de deuda (15%). Apenas el 15% restante (42,6 millones) podía emplearse en salarios para el plantel profesional. El número está muy lejando a ser la solución de todos los problemas, más allá de que Barcelona no acepta el acuerdo de Tebas y los inversores.

Sin siquiera esa inyección de dinero, las cuentas del Barcelona siguen en la ruina. De acuerdo con los límites establecidos por La Liga, el club tenía que ahorrarse 309,35 millones en sueldos antes del comienzo de esta nueva temporada. Había conseguido que Messi se redujera el suyo a la mitad. También se desprendió de jugadores como Junior Firpo (Leeds), Jean Clair Todibo (Niza), Carles Aleñá (Getafe) y Francisco Trincao (Wolves); todos ellos con salarios bajos. Como contragolpe incorporó a cuatro jugadores con sueldos millonarios: Agüero, Depay, Emerson Royal y Eric García. Los números, por ende, siguen en rojo.

Tercera y última conclusión: Barcelona no pudo asegurar la continuidad de su jugador franquicia porque no hizo sus deberes. Es decir, Lionel Messi no hubiera jugado esta campaña vestido de blaugrana así sea gratis .

