Conforme a los criterios de Saber más

Lionel Messi se vuelve a vestir de gala para sentarse en el trono del fútbol mundial. Como ya se ha hecho costumbre, el crack argentino conquistó un nuevo y glorioso Balón de Oro. El pasar de los años no le afecta. Sus hazañas con la pelota se siguen prolongando. Y este 2021 triunfal le ha permitido ser dueño, por séptima vez, del prestigioso galardón individual.

34 años son los que carga Messi encima, pero eso no le impide seguir brillando con su enorme talento. Obviamente, hay tantos momentos malos como buenos. Así se ha reflejado el presente año para la ‘Pulga’, que vivió episodios de aflicción, pero también de júbilo.

En los primeros meses del 2021, por ejemplo, el crack argentino tuvo que lidiar con el pésimo presente del Barcelona. Las cosas no salían nada bien. A pesar de ello, Messi siempre puso a su equipo en el hombro y, a base de goles y buenas actuaciones individuales, maquilló relativamente la crisis azulgrana .

Pero esto no duraría mucho. La ruina del club culé quedó al total descubierto cuando la ‘Pulga’ se marchó definitivamente en agosto de este año. Actualmente, Barcelona está lejos de la pelea por LaLiga y no tiene asegurada su clasificación a octavos de final de la Champions League. Mientras que Messi permanece con tranquilidad en el PSG.

Lionel Messi y su familia en la ceremonia del Balón de Oro 2021 | Foto: REUTERS

El club parisino, repleto de estrellas en su plantel, es más líder que nunca en la Ligue 1, Además, ya clasificó a la siguiente ronda de la Champions, por lo que ahora solo se enfoca en conquistar la ‘Orejona’ de la mano del mejor futbolista en la actualidad .

Diversos cuestionamientos surgieron en el camino tras el favoritismo a Lionel Messi para que gane el Balón de Oro. En un terreno subjetivo, y a la vez estadístico, muchos consideran que el argentino no merecía ese premio por encima de Robert Lewandowski, Karim Benzema y otras estrellas. Pero, a fin de cuentas, el crack argentino lo volvió a hacer.

Más allá de las críticas incesantes, no se pueden negar los enormes méritos que hizo la ‘Pulga’ este año para ser acreedor del galardón individual. En momentos malos y también en los buenos, él consiguió resaltar de la mejor forma posible con sus equipos. Para muchos merecido -y para otros no- que Lionel haya ganado el Balón de Oro no es una casualidad.

Los méritos que le respaldan

La gran mayoría de amantes del fútbol se ha quedado con la última imagen de Lionel Messi en el PSG, pero hay mucho más que tener en cuenta para valorar el premio conseguido por el crack argentino.

Este 2021 ha sido excepcional. En medio de la crisis del Barcelona, la ‘Pulga’ siempre estuvo presente para salvar a su equipo de situaciones complicadas, aunque muchas veces no fue suficiente.

Individualmente, fue el mejor. Lionel Messi se lució con 30 goles en 35 partidos de LaLiga, superando a delanteros de la talla de Gerard Moreno (23 goles con Villarreal) y Karim Benzema (23 goles con Real Madrid) . Así, el argentino ganó su octavo trofeo ‘Pichichi’, una hazaña que nadie ha podido lograr.

Goleadores de LaLiga 2020/21 Partidos Goles Distinción 1° Lionel Messi 35 30 Trofeo Pichichi 2° Gerard Moreno 30 23 Trofeo Zarra 3° Karim Benzema 34 23 -

Si hablamos de títulos, el único que la ‘Pulga’ ganó este año con el Barcelona fue la Copa del Rey con un doblete suyo en la final ante el Athletic Club . En los demás torneos, se quedó con las manos vacías.

Sin embargo, con la selección Argentina la historia ha sido muy diferente. Tanto que se le pedía ganar algo en la ‘Albiceleste’, Lionel Messi por fin lo pudo conseguir este año con el título de la Copa América.

El crack de 34 años se consagró campeón después de varios intentos y tuvo gran incidencia en el título de su selección. De hecho, fue elegido el mejor jugador del certamen y las estadísticas le respaldaron: goleador del torneo (4 tantos), máximo asistidor (5) y el jugador que creó más chances de gol para su equipo (21) .

Lionel Messi conquistó el primer título con su selección este 2021 | Foto: AP

Como si eso fuera poco, Lionel Messi ya aseguró su presencia en el Mundial de Qatar 2022. Tras una gran campaña en las Eliminatorias, Argentina tiene la clasificación garantizada a la cita más importante a nivel de selecciones. Seis goles en 13 partidos fue el aporte de la ‘Pulga’ al combinado albiceleste.

En cuanto a los récords más importantes que rompió este año, Messi se convirtió en el máximo goleador de una selección sudamericana (80), superando el registro del ‘Rey’ Pelé (77 goles) . Además, el argentino puede presumir de ser el máximo goleador con un solo club (672), una marca registrada en Barcelona.

Los números también le han respaldado perfectamente. En este 2021, los registros impresionantes de Messi han continuado, como de costumbre. Hasta el momento, celebró 41 goles y dio 17 asistencias en 56 partidos disputados .

Teniendo en cuenta todo lo mencionado -además de sus grandes capacidades con el balón-, el mejor futbolista en el presente año natural ha sido Lionel Messi. Solo el polaco Robert Lewandowski le ha podido dar pelea con extraordinarias estadísticas y logros tanto individuales como colectivos, pero no se puede decir que el Balón de Oro para el crack argentino sea una farsa. Nada más lejos de la realidad .

Jugador Partidos, goles y asistencias Títulos Logros individuales Récords especiales Lionel Messi 56 partidos: 41 goles y 17 asistencias - Copa del Rey (Barcelona)

- Copa América (Selec. Argentina) - Goleador de LaLiga (Pichichi)

- Goleador de la Copa América

- Máximo asistidor de la Copa América

- Mejor jugador de la Copa América - Máximo goleador de una selección sudamericana (Argentina)

-Máximo goleador con un solo club (Barcelona) Robert Lewandowski 52 partidos: 62 goles y 9 asistencias - Bundesliga

- Supercopa de Alemania

- Mundial de Clubes

(Bayern Múnich) - Goleador de la Bundesliga

- Bota de Oro

- Golden Player - Más goles en una temporada de la Bundesliga Karim Benzema 58 partidos: 43 goles y 14 asistencias - UEFA Nations League (Francia) - -

Eso sí, el presente del crack argentino es relativamente irregular, pero cada día que pasa se consolida mejor en el PSG. Últimamente brilló con un hat-trick de asistencias para una nueva victoria de su equipo y ahora espera seguir por ese camino.

La exigencia es bastante grande, pues el cuadro parisino sueña con ganar todo lo que esté a su alcance, especialmente la Champions League. Por ello, Messi necesita estar en su mejor versión -la que le permitió ganar el Balón de Oro 2021- para conseguir los objetivos de su nuevo club.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Palmeiras se coronó campeón de la Copa Libertadores 2021 este sábado, revalidando su título de 2020 y consiguiendo su tercer trofeo de este torneo continental, tras superar 2-1 a Flamengo en la final única jugada en el estadio Centenario de Montevideo.