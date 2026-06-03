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A días del Mundial 2026: Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. (Foto: FIFA)
A días del Mundial 2026: Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. (Foto: FIFA)
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a recibir un reconocimiento histórico en la antesala del Mundial 2026. El capitán de la selección argentina fue proclamado ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, considerado uno de los galardones más importantes del ámbito internacional.

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