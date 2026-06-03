Lionel Messi volvió a recibir un reconocimiento histórico en la antesala del Mundial 2026. El capitán de la selección argentina fue proclamado ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, considerado uno de los galardones más importantes del ámbito internacional.

La decisión fue tomada por un jurado encabezado por la nadadora española Teresa Perales y conformado por doce especialistas. Messi se impuso entre 27 candidaturas provenientes de 12 países distintos, consolidando una vez más su dimensión global dentro del deporte.

El comité destacó no solo la carrera futbolística del actual jugador del Inter Miami, sino también sus cualidades humanas. Entre los argumentos de la elección resaltaron su perseverancia, humildad, capacidad de liderazgo y el fuerte compromiso con el trabajo en equipo.

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La distinción tiene además un valor especial para Argentina, ya que Messi se convirtió en el primer deportista del país en ganar este prestigioso premio español. El reconocimiento llega justo antes de disputar su sexta Copa del Mundo y a pocas semanas de cumplir 39 años.

El Premio Princesa de Asturias reconoce trayectorias ejemplares que inspiran a la sociedad a través del deporte. La ceremonia oficial se realiza en España y contará con la presencia de la realeza española. Como parte del galardón, Messi recibirá una escultura diseñada por Joan Miró, además de una insignia de honor y un premio económico de 50 mil euros.

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