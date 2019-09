Lionel Messi ganó The Best 2019 al mejor jugador y la prensa argentina lo catalogó como "sorpresa" Los medios internacionales reaccionaron con la victoria de Lionel Messi en la gala de The Best desarrollada en Milán, Italia

- / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / - Lionel Messi ganó The Best 2019: los medios internacionales reaccionaron por la victoria del argentino. (Fotos: captura) - / -