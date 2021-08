En medio de una grave crisis económica que desembocó en la partida de Lionel Messi al PSG, el Barcelona necesita de gestos como el de Gerard Piqué. El club blaugrana anunció este sábado que su segundo capitán aceptó “una rebaja significativa” de su sueldo, por lo que logró registrar en la Liga de Fútbol Profesional española a dos de sus recientes fichajes (Memphis Depay y Eric García) y un canterano (Rey Manaj) para lo que será la temporada denominada d. M. (después de Messi).

Mientras el argetino será presentado ante su nueva hinchada y en su nueva casa (el Parque de los Príncipes), el Barza arrancará la etapa post Leo este domingo (1 p.m.) ante la Real Sociedad en el Camp Nou. Y podrá contar con Depay, el llamado a ser el hombre desequilibrante ante la ausencia del ‘10’. “Echamos de menos a Messi porque ha sido un jugador importante para la historia del club, pero no hay que vivir del pasado”, declaró Ronald Koeman en conferencia de prensa previo al debut liguero.

El gesto de Piqué podría no ser el único. La entidad catalana aseguró que “sigue trabajando conjuntamente con dos de los cuatro capitanes como son Sergio Busquets y Jordi Alba para llegar a una adecuación salarial a la situación que vive actualmente la entidad. En este sentido cabe destacar que la predisposición por parte de ambos jugadores es total y absoluta”.

Con respecto a Sergio Agüero, quien aún no ha podido ser inscrito, no hay prisa. El ‘Kun’ está lesionado y recién volvería en noviembre . En tanto, Emerson Royal ya estaba inscrito ya que La Liga no le considera un fichaje sino un regreso.

¿Lo hecho por Piqué alcanzaba para que Messi se quede?

“No vale la pena llorar sobre leche derramada”, reza un popular refrán que intentan repetir por las calles de Barcelona. Lionel Messi se fue y posiblemente no vuelva como futbolista. Esa es la realidad. Sin embargo, tras la reducción de sueldo de Gerard Piqué, muchos hinchas culés se preguntan si eso hubiera sido suficiente para que Messi se quede. Y la respuesta parece ser negativa.

La institución blaugrana atraviesa una complicadísima situación económica. Solo en la temporada 2020-21 presentó pérdidas de 487 millones de euros . Más allá de las peleas entre el presidente Joan Laporta y su antecesor Josep Maria Bartomeu, los números están en rojo y el panorama de cara a un futuro cercano es oscuro.

De hecho, antes de que Piqué aceptara bajarse el sueldo, la masa salarial del club estaba en un 95%, cuando La Liga no permite que exceda el 70% . Con Lionel Messi estaba por encima del 110%, pese a que el rosarino también decidió reducir el 50% de su ficha.

JUGADOR SALARIO (EUROS) Antoine Griezmann 21 millones Memphis Depay 18 millones Frenkie de Jong 16 millones Coutinho 15 millones Ousmane Dembelé* 15 millones Sergio Busquets 14 millones Jordi Alba 12 millones Gerard Piqué** 12 millones Ter Stegen 12 millones Sergio Agüero 6 millones *Si renueva

**Se bajó el sueldo Fuente: Diario AS

El Barza también tuvo ingresos por las ventas de Jean-Clair Todibo (al Niza por 8 mlls. de euros) y Junior Firpo (al Leeds United por 15 mlls.). Además de las cesiones de Trincao (al Wolves por 6 mlls.), Carles Aleña (al Getafe por 5 mlls.) y Konrad (al Marsella por 3.5 millones).

En total son 37.5 millones de euros hasta el momento, sumados a lo de Piqué y las posibles ventas/cesiones de Umtiti y Pjanic. El defensor francés rechazó una oferta del Benfica.

Las soluciones de Bartomeu

Puede sonar anecdótico, pero el expresidente Josep María Bartomeu, uno de los señalados como el máximo culpable del presente del Barcelona, hubiera logrado la continuidad de Lionel Messi. Así lo aseguró el diario español Sport este fin de semana. ¿Cómo? Lo contamos a continuación.

La permanencia del ‘10’ argentino se habría dado gracias a dos puntos fundamentales. “Una rebaja unilateral de los salarios de los jugadores y la venta con opción de recompra del Barça Corporate. Ambas cosas, estiman, habrían generado un total de 310 millones de euros que les habrían permitido inscribir a los fichajes realizados y también a Messi ”, señala el citado medio.

La primera decisión era una rebaja salarial del 20% a todo el plantel de manera obligatoria. Esto con la justificación de la pandemia del COVID-19 y sus embates en la economía del club. Dicha medida habría supuesto un ahorro de unos 90 millones de euros. Asimismo, la entidad hubiera vendido el Barça Corporate con opción de recompra cinco años después. Esto suponía ingresos de 220 millones de euros.

