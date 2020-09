Una charla entre Andoni Zubizarreta, exdirector deportivo de Barcelona, y Vicente Del Bosque, entrenador retirado, en el diario El País ha dejado detalles reveladores. Por ejemplo, el antiguo integrante de la dirigencia de los azulgranas contó un pasaje que vivió Gerardo Martino con Lionel Messi, máxima estrella de los catalanes.

Los protagonistas de la entrevista se centraron en la importancia del compromiso que demuestran los grandes futbolistas de una plantilla con el entrenador. Si el jugador se alinea con el técnico, es altamente probable que el equipo camine de forma correcta. De otro modo, ello podría generar inconvenientes.

“Si esos grandes jugadores no se alinean un poco con el entrenador, el problema comienza a ser muy jorobado para los técnicos”, aseguró Del Bosque haciendo una referencia a Lionel Messi.

“Eso depende de la generosidad del jugador con su equipo, con su entrenador. El ‘Tata’ Martino, cuando estaba en el Barcelona, le decía a Leo: ‘Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé”, narró Zubizarreta sobre la actitud del ’10’.

Finalmente, el estratega argentino solo estuvo toda la temporada 2013-14 con los blaugranas. En ese periodo, el DT solamente ganó la Supercopa de España, quedó subcampeón de LaLiga y la Copa del Rey. En Champions League, el cuadro culé se despidió en cuartos de final.

El amago de Leo Messi

Zubizarreta, que defendió la portería de Barcelona en su etapa de futbolista, y Del Bosque, campeón del mundo con España en 2010, también comentaron sobre la posible salida de Lionel Messi.

“Hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador y Leo es de esos. Su pérdida habría que haberla medido desde la perspectiva de la pérdida de un futbolista en sí y la pérdida para la competición, para los chavales que se fijan y quieren ser los mejores”, manifestó el retirado guardameta.

Mientras que Del Bosque cuestionó la postura del atacante. “Messi no ha sabido mostrar la imagen de un jugador de barrio, es decir, la de ser muy buen compañero, tener buen comportamiento en el club para ser un futbolista ideal”, señaló. “Su gran problema es que compite contra sí mismo”, cerró Zubizarreta.