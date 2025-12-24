Lionel Messi, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Giorgian De Arrascaeta son los finalistas a “Mejor futbolista” del premio Reyes de América, una tradicional encuesta que realiza El País y reconoce al mejor jugador del continente en 2025.

El ganador será anunciado el próximo 31 de diciembre por el diario uruguayo. Asimismo, se revelará a los galardonados en las categorías “Mejor jugadora” y “Mejor entrenador” de la temporada.

Aunque cada uno de los finalistas tuvo desempeños particulares, siempre destacaron en sus equipos. Messi, por ejemplo, fue campeón de la MLS con Inter Miami, se consagró como MVP y terminó el año como líder en goles y asistencias del campeonato estadounidense.

Lionel Messi fue campeón de la MLS con Inter Miami. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

La ‘Pulga’ buscará conquistar este trofeo por primera vez. En la edicción pasada, el argentino obtuvo 14 votos y terminó en el quinto lugar. De lograrlo, sumará un premio individual más en su prestigiosa carrera.

Por otro lado, ‘Maravilla’ Martínez llega a esta instancia por méritos propios, tras una destacada campaña con Racing. El delantero levantó la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y fue finalista del Torneo Clausura. Además, anotó en la gran final ante Botafogo.

Y, por último, aparece De Arrascaeta, quien tuvo un año brillante con Flamengo. El uruguayo conquistó la Copa Libertadores y el Brasileirao. También fue elegido mejor jugador del torneo continental y se consagró como máximo anotador de su equipo en la liga local. ¿Quién ganará?

