Por Jasson Curi Chang

Leo querido. Y si como dice El Indio: empezamos por el final y terminamos en el inicio. En este final que es inminente pero glorioso, en este último capítulo en la que nos vuelves a decir que eres el más grande de todos los tiempos. No por los goles, el liderazgo o la cara de campeón. El final porque, como en el inicio de todo esto en las calles de Rosario, sigues siendo el niño que solo quiere patear fuerte el balón. Lo demás podemos inventarlo. Reversionarlo. Hacerlo mito o leyenda. Ya hiciste tu parte, nos toca comenzar a extrañarte.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.