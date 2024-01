Cuando se esperaba el nacimiento de una nueva era, el nombre de Lionel Messi volvió a aparecer para dejar boquiabiertos a todo el mundo fútbol. El argentino fue elegido el ganador de los Premios The Best pese a que en la temporada que comprende esta premiación no ha destacado más que los otros dos finalistas.

Y la noche fue del todo polémica en Londres, desde la no presencia de ninguno de los tres nominados. Ni Leo Messi, ni Erling Haaland -que vive en Manchester-, ni de Kylian Mbappé. “Está entrenando”, atinó a decir el padre de Haaland a su llegada sobre su hijo. Pero Manchester esta a una hora y media en tren de Londres, por lo que la presencia del goleador fue la que más extrañó. Viendo los resultados, se entiende su decisión.

Lo concreto es que Messi volvió a ganar el premio The Best y con tres coronas es el máximo ganador de esta distinción que hace la FIFA, por encima de Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, con dos cada uno. Luka Modric tiene uno.

—La votación—

En títulos, fue Haaland quien ganó todo. Este premio The Best comprende desde lo hecho del 19 de diciembre del 2022 -post final del Mundial- hasta el 20 de agosto del 2023, inicio de la actual temporada. El noruego ganó con el City la Premier y la Champions siendo goleador en ambos torneos. Además, ganó la Copa de la Liga y la Supercopa europea.

Del lado de Messi solo se veían la Ligue 1 en su despedida del PSG y la Leagues Cup, que curiosamente ganó con el Inter Miami el 20 de agosto, día que culminaba en periodo de ‘evaluación’, además de su gran nivel con Argentina.

Así, la votación quedó empatada entre Leo y Erling, pero finalmente el premio fue para el argentino porque el reglamento dicta que gana quien más veces fue elegido como 1° por los capitanes. Y ahí Messi recibió 107 votos frente a los 64 que se inclinaron por Haaland.

“No fue un 2023 brillante, pero lo que termina pesando es que haya ganado en la opinión de sus colegas. El futbolista tiene un análisis más importante y Messi a lo largo de su carrera no ha hecho más que recoger elogios de sus compañeros y rivales”, nos dice el periodista argentino Ariel Senosiain, autor del libro “Messi, el genio completo”.

Y si fue un homenaje a su carrera, “no lo veo mal”, nos dice Claudio Gugnali, exasistente de Alejandro Sabella en la selección argentina, que tuvo a Messi en ese equipo que llegó a la final del Mundial Brasil 2014. “Me sorprendió un poco, pero pienso que fue por respeto a todo lo hecho sabiendo que puede ser el último. Haaland está en plenitud. Fue más sentimental la elección y no lo veo mal”, explica el argentino.

Y votaron por Leo estrellas como Luka Modric, Salah, Kane, Van Dijk, Lewandowski, Fede Valverde y el mismo Kylian Mbappé. Incluso el capitán peruano Paolo Guerrero eligió al 10 argentino.

“Creo que pudo ganarlo Haaland o Rodri [ganadores de la Champions]. Creo que no tenía tanto mérito en Mbappé. Creía que no iba a ser el año de Messi, pero el fútbol es de los futbolistas, no de la prensa ni de los dirigentes. Ni de los entrenadores. Así, tiene lógica”, sentencia Ariel Senosiain.

“Ganó porque lo votaron. Recordemos que votan sus colegas”, nos dice brevemente la periodista argentina Verónica Brunati, quien es una de las periodistas argentinas que más veces ha entrevistado a Leo.

Así, para la FIFA no hay discusión, y donde manda capitanes... fueron sus compañeros quienes decidieron un nuevo logro para Leo. ¿El último? en un año de Copa América y con el nivel de la albiceleste, ninguna votación está cerrada.

