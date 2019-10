Lionel Messi acaba de ganar el sexto Botín de Oro de su carrera por ser el goleador de Europa en el ciclo 2018/2019. A la espera del encuentro de la Liga de España ante Eibar, que se jugará este sábado, la Pulga le dio una entrevista a Andy Kusnetzoff para “Perros de la calle”, el programa de Metro 95.1. El encuentro se dio en la ciudad deportiva Joan Gamper, del Futbol Club Barcelona.

"Uno de los mayores errores de nosotros (los argentinos) es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos. Yo la tuve que pelear, tuve que dejar mi país, mi gente, mis amigos con 13 años", dijo el rosarino, que agregó acerca de lo que atravesó en sus primeros años como futbolista: "Nunca imaginé que fuera a pasarme todo lo que viví, mi sueño era mucho más tranquilo de todo lo que después me tocó pasar. Y en el medio hubo muchas decepciones que me ayudaron a superarme".

Además, dejó otros conceptos:

Su mujer. "Con Antonela tenemos claro lo que queremos para nuestros hijos, vamos a intentar hacer lo mejor. Es verdad que los rodea un ambiente complicado, pero para los compañeros de mis hijos soy un padre más. Siempre voy a los cumpleaños".

Thiago, Mateo y Ciro. "A mis hijos les encanta ir a Argentina. Pero es un tema, porque acá en Barcelona ya tienen amigos y no me gustaría cortarles el vínculo. A mí me pasó. Creo mucho en las amistades desde chicos".

La Barcelona turística. "A Barcelona la conozco bien. Camine por La Rambla, la Sagrada Familia, pero es verdad que ahora me gustaría hacerlo con mis hijos. Ellos lo hicieron poco, me encantaría caminarla y disfrutarla, salir a comer sin que te conozca nadie. También caminaría por Rosario o los llevaría a Disney".

Sobre River y Boca. "Es un partido que lo veo yo y toda España, más cuando se trata de una semifinal de la Copa Libertadores. El pasado no lo vi porque era muy tarde acá, vi el resumen al día siguiente, los comentarios. Pero obviamente todo el mundo está pendiente"

Riquelme. "Hablo mucho con Riquelme. Cuando podemos hablamos. Me llamó para su despedida, y si las fechas coinciden, encantado. Román se merece una gran despedida, por todo lo que le dio al futbol y a Boca. Se merece algo especial y grande".

Acerca de su contrato. "Es verdad que el Barcelona me propuso un contrato de por vida, pero yo lo que dije fue que no quiero un contrato que me atara, quiero estar bien para rendir y jugar y seguir peleando por un objetivo. Estar puedo estar de por vida, pero no con un contrato. Acá me quedaría toda la vida".

Neymar. "Con Neymar hablamos seguidos. Seguimos manteniendo un grupo de WhatsApp. Es complicado que vuelva, por cómo se fue de acá muchos socios y gente del club no quiere que vuelva, por lo deportivo nos vendría bárbaro, pero es entendible la otra parte. Es un poco complicado".

Cristiano Ronaldo. “Estaba bueno cuando estaba Cristiano Ronaldo, los clásicos los hacía mucho más especiales y a la Liga también”.

(GDA: La Nación de Argentina)