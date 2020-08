Todas las medidas sanitarias son buenas para evitar el contagio del coronavirus. Lo sabe también Lionel Messi, que según el diario As, cuenta en casa con un colchón especial para protegerse de la COVID-19. Además del crack del Barcelona, Sergio Agüero y Saúl Ñíguez son otros de los futbolistas que también lo poseen. El precio es de mil euros, de acuerdo al diario Marca.

As dio a conocer que la compañía TEC MOON desarrolló un sofisticado sistema llamado ‘ViruClean', que neutraliza el virus, en un 99.84%. “De esta manera, si una persona infectada duerme sobre este tipo de colchón, mediante unas nanopartículas aplicadas a su tejido, se consigue eliminar el virus en cuatro horas, haciendo que la siguiente persona que duerma en el colchón no se contagie”, detalló.

Níguez, mediocampista de Atlético de Madrid y embajador de la marca, destacó, además, la comodidad del colchón. “Cuando probé el colchón, noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, reveló.

La Champions, el objetivo

Frustrado el sueño de ser campeón de LaLiga de España, Lionel Messi y compañía continúan con su preparación para el choque de vuelta de octavos de final de la Champions League, ante el Napoli. El duelo está pactado para el sábado 8 de agosto, a las 2:00 p.m. (hora peruana), en el Camp Nou.

Recordemos que en la ida, el resultado fue un empate a uno, por los que la escuadra azulgrana está obligada a ganar para asegurar su clasificación a cuartos de final.

