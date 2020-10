En Barcelona continúa la tensión y ahora un nuevo problema se habría instalado en el vestuario. Las movidas con las que inició el club esta temporada y la llamada “refundación” ha generado más de un conflicto, siendo Lionel Messi, una vez más, el protagonista de ello. El otro involucrado sería Gerard Piqué.

El programa televisivo ‘El Chiringuito’, de alto rating en España, aseguró que Messi habría “roto relaciones” con Piqué, otro de los referentes y capitanes del Barcelona, por no apoyarlo en la lucha contra la dirigencia del presidente Josep María Bartomeu.

“Durante todo el culebrón, Messi esperó el aliento de un jugador del Barza. Pasaron los días y no llegó el aliento. Habían jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o indirectamente. Leo Messi esperaba el apoyo público de un un jugador que es un símbolo del barcelonismo. Y pasaron los días, y el aliento nunca llegó”, señaló Eduardo Inda.

Relación totalmente rota

“Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente. Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás”, agregó el periodista.

Sobre el final de su intervención, Inda reveló el nombre del jugador al que hacía referencia. “Es un jugador descomunal, muy listo. Es uno de los capitanes. Es Gerard Piqué. Y Leo está cabreado. Estaba esperando ese apoyo”, finalizó.





Conforme a los criterios de Saber más

SIGUE LEYENDO

NO DEJES DE VER

Messi y Cristiano se enfrentarán en Champions League 2020-2021