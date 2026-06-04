Por José Antonio Bragayrac

Durante años fue impensable imaginar a Lionel Messi fuera del centro de cualquier conversación sobre Argentina. Hoy, sin embargo, el capitán campeón del mundo llega a la antesala de su último Mundial envuelto en una pregunta inédita: qué tan decisivo puede ser todavía un futbolista que ya no juega los 90 minutos y cuya titularidad indiscutible empieza a admitir matices. Para descifrar esta especie de pregunta que nadie se atreve a hacer, conversamos con el periodista y escritor argentino Alejandro Wall, autor de libros que retratan la historia de la Albiceleste como “Ahora que somos felices”, La tercera" y joyas como el retrato perfecto al entrenador en “Revolución Scaloni”.

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Entrevista