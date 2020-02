Lionel Messi dio una entrevista al medio catalán Mundo Deportivo. En ella, el argentino habló sobre los temas que más circulan en el mundo Barcelona actualmente. El capitán, a días del encuentro ante el Napoli por los octavos de final de Champions League, fue sincero con la realidad del club.

“Si queremos la Champions, tenemos que crecer, y mucho. Hoy por hoy no nos alcanza como estamos. Hay que ser más regular en el juego, agarrar todas estas cosas nuevas que estamos llevando en práctica lo antes posible, ser más fiables…”, dijo el ‘10’ argentino.

La Champions League en los últimos años para el Barcelona no tuvo resultados favorables. En la temporada 2017-18 sufrió la eliminación en cuartos de final a manos de la Roma y en 2018-19, el Liverpool le anotó 4 goles en Anfield, dejando fuera al cuadro catalán de la final europea.

Al respecto, Messi tuvo una autocrítica con lo sucedido años anteriores. “[…] No cometer errores tontos que cometemos y venimos cometiendo todo el año, no cometer lo que nos pasó en Roma o Liverpool, donde nos vamos del partido y parece que desconectamos y nos pasa lo que nos pasa”, afirmó el futbolista argentino.

Lionel Messi conversó con Mundo Deportivo | Foto: Captura

Cristiano Ronaldo, una gran ausencia en España

Messi también declaró sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la competición española y comentó que la ausencia del jugador es algo que se siente por la competitividad que existía.

“Perdió mucho gol. Era una obviedad que iba a pasar. No solo gol. Cristiano Ronaldo también te da muchísimas otras cosas. Ya lo había dicho, me parece normal. Un jugador que te hace 50 goles por temporada que ya no lo tengas, quieras o no se nota. El Madrid tiene grandísimos jugadores, pero Cristiano te hace 50 goles por temporada”, finalizó.

MÁS EN DT

TE PUEDE INTERESAR