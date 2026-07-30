El árbitro de la final del Mundial rompe su silencio: cómo vivió ese partido y qué le dijo a Messi. (Foto: AFP)
El árbitro de la final del Mundial rompe su silencio: cómo vivió ese partido y qué le dijo a Messi. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Apenas dos días después de anunciar su retiro del arbitraje profesional, Slavko Vinčić rompió el silencio y compartió detalles inéditos sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El juez esloveno recordó cómo recibió la noticia de la FIFA, habló de la responsabilidad que implicó conducir el partido más importante del planeta y también reveló detalles de la conversación que tuvo con Lionel Messi.

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