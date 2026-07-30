Apenas dos días después de anunciar su retiro del arbitraje profesional, Slavko Vinčić rompió el silencio y compartió detalles inéditos sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El juez esloveno recordó cómo recibió la noticia de la FIFA, habló de la responsabilidad que implicó conducir el partido más importante del planeta y también reveló detalles de la conversación que tuvo con Lionel Messi.

En declaraciones al medio esloveno Sport, Vinčić confesó que la designación para la final lo tomó completamente por sorpresa. “Al principio fue un shock. Después me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo”, expresó.

El árbitro explicó que, junto a sus asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, realizó una preparación exhaustiva antes del encuentro decisivo. Sin embargo, admitió que ningún análisis puede anticipar por completo lo que ocurre en una final de semejante magnitud. “Toda una carrera arbitral termina reducida a un solo partido. La responsabilidad es enorme”, resumió.

Slavko Vinčić se retira del arbitraje tras dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Vinčić también fue consultado por la conversación que sostuvo con Lionel Messi durante el desarrollo de la final. Aunque evitó revelar el contenido del diálogo, destacó la actitud del capitán argentino en el campo de juego. “Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta”, afirmó.

Finalmente, el esloveno defendió el papel que desempeña el VAR en el fútbol moderno y aseguró que resulta una herramienta indispensable para el arbitraje de élite. “Se puede corregir un error revisando la grabación. Con la velocidad que tiene el fútbol actual, es imposible verlo todo. No me imagino arbitrar sin la ayuda de la tecnología”, concluyó Vinčić.

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