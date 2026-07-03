Lionel Messi celebra el gol que puso el marcador 3-2 durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde, en Miami, Florida, EE. UU., el 3 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Lionel Messi celebra el gol que puso el marcador 3-2 durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde, en Miami, Florida, EE. UU., el 3 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Redacción EC

El legado de Lionel Messi en la historia del fútbol mundial continúa creciendo. Según el estadístico español MisterChip, el capitán de Argentina alcanzó las 10 asistencias en la historia de la Copa del Mundo e igualó un récord que permanecía vigente desde 1958.

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