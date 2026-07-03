El legado de Lionel Messi en la historia del fútbol mundial continúa creciendo. Según el estadístico español MisterChip, el capitán de Argentina alcanzó las 10 asistencias en la historia de la Copa del Mundo e igualó un récord que permanecía vigente desde 1958.

La nueva marca llegó con la asistencia para el tercer gol de la selección argentina, una acción que le permitió alcanzar al alemán Fritz Walter en la cima de este apartado estadístico.

De acuerdo con MisterChip, con la asistencia del 3-2, el astro argentino alcanza las 10 asistencias en la Copa del Mundo e iguala el récord que Fritz Walter ostentaba desde 1958. De esta manera, Messi y Walter comparten ahora el primer lugar entre los futbolistas con más asistencias en la historia de los Mundiales.

El ranking histórico quedó de la siguiente manera:

10 asistencias: Lionel Messi (Argentina) y Fritz Walter (Alemania).

8 asistencias: Diego Maradona (Argentina), Uwe Seeler (Alemania) y Raymond Kopa (Francia).

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Con la asistencia del 3-2, Leo Messi 🇦🇷 alcanza las 10 asistencias en la Copa del Mundo e IGUALA el récord que Fritz Walter 🇩🇪 ostentaba desde 1958.



10 Leo Messi 🇦🇷 (+1 hoy)

10 Fritz Walter 🇩🇪

8 Maradona 🇦🇷, Seeler 🇩🇪 y Kopa 🇫🇷 pic.twitter.com/BTxoka4sSX — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 4, 2026

Un nuevo hito para la carrera de Messi

La marca representa otro capítulo destacado en la carrera de Lionel Messi, quien ya es uno de los futbolistas más determinantes en la historia de las Copas del Mundo, tanto por sus goles como por su capacidad para generar juego y asistir a sus compañeros.

Además de igualar el récord de Fritz Walter, el argentino continúa ampliando su legado con la selección albiceleste y reafirma su lugar entre las mayores leyendas del fútbol mundial.

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