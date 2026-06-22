Lionel Messi de Argentina celebra tras marcar el gol que puso el 1-0 en el marcador durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Austria, en Dallas, EE. UU., el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER
Lionel Messi de Argentina celebra tras marcar el gol que puso el 1-0 en el marcador durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Austria, en Dallas, EE. UU., el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a dejar su huella en la historia del fútbol mundial. El capitán de Argentina marcó frente a Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 y alcanzó una marca que solo dos futbolistas habían conseguido antes en la Copa del Mundo.

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