Lionel Messi volvió a dejar su huella en la historia del fútbol mundial. El capitán de Argentina marcó frente a Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 y alcanzó una marca que solo dos futbolistas habían conseguido antes en la Copa del Mundo.

Con su anotación, el astro argentino llegó a seis partidos consecutivos marcando en Mundiales, igualando el récord establecido por el francés Just Fontaine en Suecia 1958 y el brasileño Jairzinho en México 1970.

La extraordinaria secuencia goleadora de Messi se inició durante el camino de Argentina hacia el título mundial en Qatar 2022 y se ha extendido hasta la actual edición del torneo. Los seis encuentros consecutivos en los que logró marcar fueron:

Australia (3 de diciembre de 2022)

Países Bajos (9 de diciembre de 2022)

Croacia (13 de diciembre de 2022)

Francia (18 de diciembre de 2022)

Argelia (16 de junio de 2026)

Austria (22 de junio de 2026)

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Leo Messi encadena 6 partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo. IGUALA el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970):



🇦🇷 vs Australia (3 dic. 2022)

🇦🇷 vs Holanda (9 dic. 2022)

🇦🇷 vs Croacia (13 dic. 2022)

🇦🇷 vs… pic.twitter.com/sx45rAUSCo — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 22, 2026

El gol que selló el récord ante Austria

La anotación llegó después de un inicio de partido intenso para Argentina. El conjunto albiceleste salió decidido a buscar la ventaja y tuvo una oportunidad temprana a los nueve minutos, cuando Messi dispuso de un penal. Sin embargo, el capitán argentino no logró convertir y envió su remate fuera de la portería, desperdiciando una ocasión clara para abrir el marcador.

Lejos de quedar afectado, Messi mantuvo su protagonismo en el ataque y encontró la revancha antes del descanso. A los 38 minutos, inició una acción ofensiva desde tres cuartos de cancha y abrió el juego hacia Facundo Medina por el sector izquierdo. El lateral ingresó al área y envió un pase atrás que parecía dirigido a Thiago Almada.

El mediocampista tuvo la inteligencia de dejar pasar el balón, descolocando a la defensa austríaca. La jugada encontró a Messi llegando desde atrás, quien definió de zurda para vencer al arquero y establecer el 1-0 para Argentina.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

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