Lionel Messi volvió a dejar su huella en la historia del fútbol mundial. El capitán de Argentina marcó frente a Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 y alcanzó una marca que solo dos futbolistas habían conseguido antes en la Copa del Mundo.
Lionel Messi volvió a dejar su huella en la historia del fútbol mundial. El capitán de Argentina marcó frente a Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 y alcanzó una marca que solo dos futbolistas habían conseguido antes en la Copa del Mundo.
Con su anotación, el astro argentino llegó a seis partidos consecutivos marcando en Mundiales, igualando el récord establecido por el francés Just Fontaine en Suecia 1958 y el brasileño Jairzinho en México 1970.
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La extraordinaria secuencia goleadora de Messi se inició durante el camino de Argentina hacia el título mundial en Qatar 2022 y se ha extendido hasta la actual edición del torneo. Los seis encuentros consecutivos en los que logró marcar fueron:
- Australia (3 de diciembre de 2022)
- Países Bajos (9 de diciembre de 2022)
- Croacia (13 de diciembre de 2022)
- Francia (18 de diciembre de 2022)
- Argelia (16 de junio de 2026)
- Austria (22 de junio de 2026)
‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 22, 2026
Leo Messi encadena 6 partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo. IGUALA el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970):
🇦🇷 vs Australia (3 dic. 2022)
🇦🇷 vs Holanda (9 dic. 2022)
🇦🇷 vs Croacia (13 dic. 2022)
🇦🇷 vs… pic.twitter.com/sx45rAUSCo
El gol que selló el récord ante Austria
La anotación llegó después de un inicio de partido intenso para Argentina. El conjunto albiceleste salió decidido a buscar la ventaja y tuvo una oportunidad temprana a los nueve minutos, cuando Messi dispuso de un penal. Sin embargo, el capitán argentino no logró convertir y envió su remate fuera de la portería, desperdiciando una ocasión clara para abrir el marcador.
Lejos de quedar afectado, Messi mantuvo su protagonismo en el ataque y encontró la revancha antes del descanso. A los 38 minutos, inició una acción ofensiva desde tres cuartos de cancha y abrió el juego hacia Facundo Medina por el sector izquierdo. El lateral ingresó al área y envió un pase atrás que parecía dirigido a Thiago Almada.
El mediocampista tuvo la inteligencia de dejar pasar el balón, descolocando a la defensa austríaca. La jugada encontró a Messi llegando desde atrás, quien definió de zurda para vencer al arquero y establecer el 1-0 para Argentina.
Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.— Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026
Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.
El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan
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