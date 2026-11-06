Resumen

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Lionel Messi es hincha confeso de Newell's Old Boys de Rosario. (Foto: Agencias)
Lionel Messi es hincha confeso de Newell's Old Boys de Rosario. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Lionel Messi podría protagonizar uno de los regresos más esperados por el fútbol argentino. El periodista Flavio Azzaro aseguró que Leo ya tendría decidido jugar en Newell’s Old Boys durante 2027 e incluso deslizó que su regreso podría concretarse desde enero. Según su versión, la posibilidad ya sería conocida por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tendrían que preparar un operativo especial para recibir al campeón del mundo.

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