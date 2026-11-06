Lionel Messi podría protagonizar uno de los regresos más esperados por el fútbol argentino. El periodista Flavio Azzaro aseguró que Leo ya tendría decidido jugar en Newell’s Old Boys durante 2027 e incluso deslizó que su regreso podría concretarse desde enero. Según su versión, la posibilidad ya sería conocida por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tendrían que preparar un operativo especial para recibir al campeón del mundo.

“Messi ya tiene la decisión tomada de que en Newell’s va a jugar. Todos los caminos conducen a que sea en 2027”, afirmó Azzaro en su programa de stream “No podemos perder”. El comunicador sostuvo que viene siguiendo el tema desde hace tiempo y que recibió información de personas cercanas al futbolista. Además, no descartó que el regreso se produzca en enero, aunque precisó que la fecha dependerá de cuándo Messi decida anunciarlo y de cómo se conforme el plantel rojinegro.

La versión también apunta a una planificación especial para hacer posible la llegada del rosarino. “En AFA ya lo saben, esto implicará un operativo especial”, señaló Azzaro. La organización tendría que contemplar las condiciones deportivas, logísticas y de seguridad que supondría la presencia del ’10′ en el fútbol argentino. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme su incorporación ni un acuerdo público entre las partes.

Todos los caminos conducen a que, en 2027, Lionel Messi se ponga la camiseta de Newell's. #NoPodemosPerder https://t.co/oop77Dfi0y — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) November 6, 2026

Uno de los principales obstáculos es el contrato que Messi mantiene con Inter Miami, vigente hasta diciembre de 2028. Por ello, para jugar en Newell’s necesitaría alcanzar un acuerdo con el club estadounidense, ya sea mediante una rescisión contractual o un préstamo por algunos meses. Según la información difundida por la prensa argentina, esta última alternativa también aparece como una posibilidad para concretar su regreso sin romper definitivamente el vínculo con el equipo de la MLS.

No obstante, desde Newell’s bajaron las expectativas. Su presidente, Ignacio Boero, fue consultado por los rumores y aseguró que actualmente no existen negociaciones por el regreso del ídolo. “No hay nada sobre la llegada de Messi. Es un sueño, pero hay que respetar sus tiempos”, declaró. El dirigente también explicó que cualquier posibilidad dependerá de la voluntad del propio jugador.

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