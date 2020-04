La selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, estuvo a un paso de convertirse campeona el mundo en Brasil 2014. Sin embargo, Alemania se quedó con el trofeo en la final del estadio Maracaná gracias a una conquista de Mario Götze.

De aquella escuadra dirigida por Alejandro Sabella se han conocido historias y anécdotas de la intimidad con el transcurrir del tiempo. Recientemente, Ricky Álvarez, miembro de ese plantel, contó un episodio relacionado con Leo, el capitán de la Albiceleste.

El actual futbolista de Vélez Sarsfield tuvo una conversación en la página oficial del club en Instagram. En esa entrevista, el mediocampista compartió que estuvo cerca de reemplazar a Messi en el duelo contra Nigeria, pues el ‘10’ tenía problemas físicos que le impedían estar al ciento por ciento.

“Me acuerdo de que en el calentamiento se me acercó el ‘profe’ (Sabella) y me dijo: Leo está con un problema físico, quizás juegas tú. No me paré de mover por si me tocaba, era una responsabilidad grande jugar por él”, reveló Álvarez.

Sin embargo, el compromiso de Messi con la selección argentina pudo más y arrancó el duelo contra los africanos. Es más, el atacante marcó un doblete para la victoria final por 3-2, resultado clave para concluir en el primer lugar del grupo F.

Eso sí, Ricky Álvarez finalmente pudo reemplazar a la estrella del Barcelona. Luego de cumplir con dos goles, la ‘Pulga’ abandonó la cancha en el minuto 15 del segundo tiempo para ceder su espació al volante.

“Eso fue lo máximo en mi carrera, haber estado entre los 23 y poder jugar un Mundial. Fue un sueño impresionante, increíble”, añadió el jugador de Vélez sobre la campaña que terminó con el subcampeonato de la Albiceleste.