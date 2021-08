Lionel Messi entrenó este jueves por primera vez con su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain, de cara a los próximos retos que se avecinan. El argentino conoció a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico del equipo, quienes le dieron un especial recibimiento.

El PSG publicó un video en sus redes sociales, donde se le ve a Lionel Messi muy contento al estar presente en el Camp des Loges para iniciar los entrenamientos, pensando en su debut oficial con el club parisino.

En las imágenes se puede ver los afectuosos saludos que recibió el argentino por parte de todos sus nuevos compañeros, especialmente de Sergio Ramos, con quien protagonizó una gran rivalidad en España, cuando ambos formaban parte de Barcelona y Real Madrid.

Habiendo saludado a todos, Messi continuó la acción en el gimnasio del club para luego trabajar en el campo bajo las indicaciones de Mauricio Pochettino.

- Un abrazo especial -

Kylian Mbappé era uno de los pocos futbolistas del PSG que no se había pronunciado luego del fichaje de Lionel Messi en el equipo. El atacante no publicó ningún tipo de mensajes en redes sociales y muchos señalaban que no estaría del todo contento con la incorporación del argentino. Sin embargo, este jueves llegó a los entrenamientos del equipo parisino y se tomó algunas fotografías con el nuevo ‘30′.

“Welcome to París, Leo” (Bienvenido a París, Leo) escribió el exMónaco en sus redes sociales. Además, adjuntó cuatro imágenes, en las que se les ve charlando y en una de ellas abrazándose. Mbappé también ompartió las fotografías en una publicación de Instagram acompañada de la palabra “Leyenda”.

